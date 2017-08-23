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Samsung обещает поддержку Spotify в Bixby к концу этого года

23.08.2017 23:43 6

Samsung обещает поддержку Spotify в Bixby к концу этого года

Сегодня Samsung анонсировала, что пользователи цифрового помощника Bixby скоро смогут использовать голосовое управление для воспроизведения музыки через Spotify. Новость, что сообщил директор по маркетингу продуктов Джонатан Вонг на сцене, являются долгожданным дополнением к списку интеграций Bixby, которых до сих пор не хватало.

Выпущенный помощник создан для взаимодействия с компьютерными устройствами всех типов. Bixby по сути - это ответ «все в одном» от Samsung для таких голосовых ассистентов как Google Assistant и Amazon Alexa. Трехуровневый подход Samsung сочетает в себе интерфейс голосового управления для разговора с вашим устройством, систему компьютерного зрения для идентификации объектов через камеру и экранное меню «Home», заполненное стандартными прогностическими элементами, такими как прогнозы погоды и новости.

Samsung объявила ранее на этой неделе, что Bixby теперь доступен в более чем 200 странах, поэтому есть надежда, что теперь больше людей начнут пользоваться помощником в реальном мире. Поэтому интеграция Spotify точно пригодиться.

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