Выбор брокера – это один из ответственных шагов, который предстоит сделать начинающему трейдеру рынка. Что необходимо учесть, какой компании довериться?

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