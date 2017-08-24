Три года на таком рынке, как военная экипировка и снаряжение − срок немалый. За такое короткое время пробиться в список крупнейших военторгов Украины задача не из легких. Но магазин ″Старшина″ сумел это сделать благодаря некоторым простым принципам, которые никогда не нарушаются.

Из более, чем 6000 позиций, предлагаемых покупателю, отыскать хоть одну сомнительного происхождения просто нереально. На сайте starshina.biz не бывает контрафактной продукции.

″Старшина″ сотрудничает лишь с проверенными и надежными поставщиками. Но все равно каждая партия поступающих товаров проходит строгую проверку. Ведь качество изделия зависит зачастую от того, не нарушена ли какая-либо операция в технологическом процессе. При использовании производителем материалов и технологий, защищаемых авторскими правами, обязательно проверяется наличие всех лицензий и сертификатов.

Налаженные прямые поставки без посредников от ведущих производителей Европы и американского континента позволяют реализовывать их продукцию практически по фабричной цене. Естественно, что наши цены, в среднем одни из самых низких в Украине, привлекают по несколько тысяч посетителей сайта в сутки.

Все покупатели получают самую оперативную информацию о новинках, распродажах и скидках. Для этого не нужно пролистывать разделы. Все самое интересное расположено на первой странице сайта.

Сотрудники магазина стараются о каждой позиции дать самую исчерпывающую информацию, а не просто ″как Вам повезет, если Вы это купите″. Как правило, на сайте рассказывается о самых сильных достоинствах изделия, и где оно проявит их в полной мере. Если есть какие-либо ограничения, то о них обязательно упоминается. Часто вкратце описывается и история появления той или иной вещи. Этим также объясняется постоянный интерес покупателей.

Возможность подержать в руках желаемую покупку, пообщаться вживую с продавцом можно в наших торговых точках. Мы учитываем такой момент, как недоверие некоторых покупателей к интернет торговле и желание приобретать вещи в магазинах ″на земле″.

Пообщаться с другими покупателями и выслушать их мнение, посоветоваться в чате с менеджером можно на нашей страничке в Facebook. Это очень важно и для ведущих отечественных производителей, с которыми мы поддерживаем постоянную связь. Они получают отзывы о своей продукции, и могут оперативно принимать конкретные шаги по ее улучшению.

Одним из притягательных для многих покупателей факторов является то, что в ″Старшине″ можно найти не только экипировку и снаряжение для активного отдыха. Огромный раздел сувенирной и подарочной продукции позволяет сэкономить время при поисках подарка к праздникам или памятному для кого-то событию. Многим людям часто на это просто не хватает времени в напряженном трафике современной жизни. Еще одним важным моментом является то, что у нас предлагаются в большом ассортименте обувь, одежда и головные уборы для повседневного ношения обычными гражданами. Комфортные, элегантные и практичные, они отлично вписываются в городскую жизнь. А их стоимость часто выгоднее тех изделий, которые предлагает современный рынок.