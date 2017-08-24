Яркий пример грамотной организации интернет торговли
Три года на таком рынке, как военная экипировка и снаряжение − срок немалый. За такое короткое время пробиться в список крупнейших военторгов Украины задача не из легких. Но магазин ″Старшина″ сумел это сделать благодаря некоторым простым принципам, которые никогда не нарушаются.
- Из более, чем 6000 позиций, предлагаемых покупателю, отыскать хоть одну сомнительного происхождения просто нереально. На сайте starshina.biz не бывает контрафактной продукции.
- ″Старшина″ сотрудничает лишь с проверенными и надежными поставщиками. Но все равно каждая партия поступающих товаров проходит строгую проверку. Ведь качество изделия зависит зачастую от того, не нарушена ли какая-либо операция в технологическом процессе. При использовании производителем материалов и технологий, защищаемых авторскими правами, обязательно проверяется наличие всех лицензий и сертификатов.
- Налаженные прямые поставки без посредников от ведущих производителей Европы и американского континента позволяют реализовывать их продукцию практически по фабричной цене. Естественно, что наши цены, в среднем одни из самых низких в Украине, привлекают по несколько тысяч посетителей сайта в сутки.
- Все покупатели получают самую оперативную информацию о новинках, распродажах и скидках. Для этого не нужно пролистывать разделы. Все самое интересное расположено на первой странице сайта.
- Сотрудники магазина стараются о каждой позиции дать самую исчерпывающую информацию, а не просто ″как Вам повезет, если Вы это купите″. Как правило, на сайте рассказывается о самых сильных достоинствах изделия, и где оно проявит их в полной мере. Если есть какие-либо ограничения, то о них обязательно упоминается. Часто вкратце описывается и история появления той или иной вещи. Этим также объясняется постоянный интерес покупателей.
- Возможность подержать в руках желаемую покупку, пообщаться вживую с продавцом можно в наших торговых точках. Мы учитываем такой момент, как недоверие некоторых покупателей к интернет торговле и желание приобретать вещи в магазинах ″на земле″.
- Пообщаться с другими покупателями и выслушать их мнение, посоветоваться в чате с менеджером можно на нашей страничке в Facebook. Это очень важно и для ведущих отечественных производителей, с которыми мы поддерживаем постоянную связь. Они получают отзывы о своей продукции, и могут оперативно принимать конкретные шаги по ее улучшению.
Одним из притягательных для многих покупателей факторов является то, что в ″Старшине″ можно найти не только экипировку и снаряжение для активного отдыха. Огромный раздел сувенирной и подарочной продукции позволяет сэкономить время при поисках подарка к праздникам или памятному для кого-то событию. Многим людям часто на это просто не хватает времени в напряженном трафике современной жизни. Еще одним важным моментом является то, что у нас предлагаются в большом ассортименте обувь, одежда и головные уборы для повседневного ношения обычными гражданами. Комфортные, элегантные и практичные, они отлично вписываются в городскую жизнь. А их стоимость часто выгоднее тех изделий, которые предлагает современный рынок.