Какие бывают 3D-принтеры
3Д-принтер — устройство, создающее изделия и объекты тонкими слоями, по заранее заданной трёхмерной модели. Задачи для печати разрабатывают с помощью специальных программ 3D-моделирования.
Принтер для 3Д-печати — станок с тремя осями. Печатающая головка движется по плоскости X/Y. Из её сопла выдавливается материал. Напечатав очередной слой, прибор меняет координату Z и приступает к формированию следующего слоя.
Как и обычные принтеры, трёхмерные устройства подразделяются на струйные, лазерные, сублимационные. Они печатают расплавленным пластиком, порошком,
фотополимерами.
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Виды 3D-принтеров
Многообразна классификация приборов: по назначению, области применения, технологии печати, способу выращивания трёхмерного объекта, применяемым материалам.
- По цветности устройства бывают монохромными и цветными.
- По технологии — поддерживающие SLA (лазерную стереолитографию), SLS (лазерное спекание), DLP (светоклапанную технологию вывода визуальной информации), FDM (метод наплавления) и другие.
- По области применения — для домашнего пользования, хобби, бизнеса. Для профессиональных и промышленных нужд (дизайн, образование, медицина, инженерия, строительство).
3D-принтеры используют при проектировании, конструировании, создании прототипов моделей. Они отличаются производительностью, скоростью печати, количеством печатающих головок, толщиной слоёв, поддержкой автономной работы и прочими факторами.
Краткий обзор 3Д-принтеров
- Лазерный прибор выполняет плавление, спекание, ламинирование. При плавлении порошок нагревается и плавится лазерным лучом, образуя тонкий слой изделия. После остывания подаётся очередная порция материала для создания нового слоя. При спекании лазер прожигает в порошке контуры модели. При ламинировании склеиваются слои, в которых луч вырезает контур по заданной программе.
- Порошковый 3Д-прибор спекает пластиковые порошки или металлическую пудру за счёт связующих веществ. Послойно наносятся связующие вещества, затем на них насыпается порошок.
- Сублимационный принтер переносит изображения на сложные объекты рельефной формы. Специальные красители нагреваются в определённых точках, затем испаряются под действием тепла. На поверхности объектов остаётся узор.
- Фотополимерное устройство создаёт изделия из жидких полимеров. Ультрафиолетом засвечивают места, которые впоследствии затвердевают.
- Стереолитографический принтер относится к классу высокоточных приборов. «Домашние» модели для личного пользования по точности сравнимы с профессиональными.
- Гипсовый 3Д-прибор — порошковое устройство, в котором используют и другие строительные материалы: цемент, шпаклёвку. Гипсовые изделия применяют для украшения интерьеров.
- Для печати легкоокисляемыми металлами (сталью, титаном, алюминием) — промышленные приборы, использующие технологию SLM (селективное плавление металлов). Луч лазера, воздействуя на гранулированный порошок, преобразует материал в однородную металлическую массу.
- Восковой прибор печатает воском. С материалом легко и приятно работать. Полученные модели обладают высокой точностью.
Лучшие модели, технологии 3Д-печати и материалы
Помимо лазерных технологий широко применяется метод наплавления FDM, использующийся в струйных принтерах. Эти устройства удобны для бытовых целей. Технология проста, расходные материалы (пластик, смолы, клеи) стоят недорого. Есть приборы с несколькими головками (extruder nozzle), печатающие цветные изделия.
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