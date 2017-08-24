3Д-принтер — устройство, создающее изделия и объекты тонкими слоями, по заранее заданной трёхмерной модели. Задачи для печати разрабатывают с помощью специальных программ 3D-моделирования.

Принтер для 3Д-печати — станок с тремя осями. Печатающая головка движется по плоскости X/Y. Из её сопла выдавливается материал. Напечатав очередной слой, прибор меняет координату Z и приступает к формированию следующего слоя.

Как и обычные принтеры, трёхмерные устройства подразделяются на струйные, лазерные, сублимационные. Они печатают расплавленным пластиком, порошком,

фотополимерами.

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Виды 3D-принтеров

Многообразна классификация приборов: по назначению, области применения, технологии печати, способу выращивания трёхмерного объекта, применяемым материалам.

По цветности устройства бывают монохромными и цветными.

По технологии — поддерживающие SLA (лазерную стереолитографию), SLS (лазерное спекание), DLP (светоклапанную технологию вывода визуальной информации), FDM (метод наплавления) и другие.

По области применения — для домашнего пользования, хобби, бизнеса. Для профессиональных и промышленных нужд (дизайн, образование, медицина, инженерия, строительство).

3D-принтеры используют при проектировании, конструировании, создании прототипов моделей. Они отличаются производительностью, скоростью печати, количеством печатающих головок, толщиной слоёв, поддержкой автономной работы и прочими факторами.

Краткий обзор 3Д-принтеров

Лазерный прибор выполняет плавление, спекание, ламинирование. При плавлении порошок нагревается и плавится лазерным лучом, образуя тонкий слой изделия. После остывания подаётся очередная порция материала для создания нового слоя. При спекании лазер прожигает в порошке контуры модели. При ламинировании склеиваются слои, в которых луч вырезает контур по заданной программе.

Порошковый 3Д-прибор спекает пластиковые порошки или металлическую пудру за счёт связующих веществ. Послойно наносятся связующие вещества, затем на них насыпается порошок.

Сублимационный принтер переносит изображения на сложные объекты рельефной формы. Специальные красители нагреваются в определённых точках, затем испаряются под действием тепла. На поверхности объектов остаётся узор.

Фотополимерное устройство создаёт изделия из жидких полимеров. Ультрафиолетом засвечивают места, которые впоследствии затвердевают.

Стереолитографический принтер относится к классу высокоточных приборов. «Домашние» модели для личного пользования по точности сравнимы с профессиональными.

Гипсовый 3Д-прибор — порошковое устройство, в котором используют и другие строительные материалы: цемент, шпаклёвку. Гипсовые изделия применяют для украшения интерьеров.

Для печати легкоокисляемыми металлами (сталью, титаном, алюминием) — промышленные приборы, использующие технологию SLM (селективное плавление металлов). Луч лазера, воздействуя на гранулированный порошок, преобразует материал в однородную металлическую массу.

Восковой прибор печатает воском. С материалом легко и приятно работать. Полученные модели обладают высокой точностью.

Лучшие модели, технологии 3Д-печати и материалы

Помимо лазерных технологий широко применяется метод наплавления FDM, использующийся в струйных принтерах. Эти устройства удобны для бытовых целей. Технология проста, расходные материалы (пластик, смолы, клеи) стоят недорого. Есть приборы с несколькими головками (extruder nozzle), печатающие цветные изделия.

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