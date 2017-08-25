Компания Facebook выпустила 125 новых семейных эмоджи, расширив желтый цвет кожи, который стоит по умолчанию, включив светлые, средние и темные тона, а также другие семейные комбинации. Хотя развертывание позволяет пользователям иметь больше возможностей, все члены семьи, которые составляют каждый эмоджи, по-прежнему имеют один и тот же оттенок кожи. Это означает, что тут нет представления о межрасовых семьях.

В прошлом году Microsoft добавила 52 000 семейных эмоджи к своему обновлению Windows 10 с различными комбинациями, которые включали межрасовые семьи и семьи с одним родителем.

Как отметил TechCrunch, семейные эмоджи нелегко закодированы. Кроме того, конкретный код плохо поддерживается. Если вы отправите семейные смайлики от Microsoft, например, азиатский мужчины, белая женщина и их ребенок на другую платформу, эмоджи отобразятся как отдельные значки.

Причина, по которой эти эмоджи не появились раньше, заключается в том, что необходимо разработать стандарты, регулирующие тона кожи. Теперь отдельным платформам и сайтам социальных сетей необходимо выполнить согласованные стандарты.

Новые эмоджи доступны сейчас по всему миру, но только через сайт Facebook. Приложение Facebook Messenger имеет свой собственный набор эмоджи, поэтому у него не будет новых семейных опций. Чтобы получить доступ к функции, просто нажмите значок смайлика в углу строки состояния. Выберите значок семьи, который вы хотите, и долго нажимайте на него, чтобы появились различные оттенки кожи.