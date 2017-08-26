В наш век ультрасовременных технологий многим хочется идти в ногу со временем. Сейчас каждый современный человек стремится приобрести такой смартфон, чтобы ярко заявить о своей личности. Ведь мобильная техника стала не просто средством связи, а и способом заявить о себе, о своей индивидуальности, продемонстрировать окружающим свой вкус и социальный статус. Рынок переполнен всевозможными брендами и каждый может выбрать именно то, что подходит ему, соответствует потребностям и финансовым возможностям.

Для тех, кто не безразлично относится к такому незаменимому гаджету как смартфон, для тех, кому важно преподнести себя с лучшей стороны в любом обществе, был разработан уникальный смартфон нового поколения. На сайте https://kitmall.ru/p/smartfon-oneplus-5-6gb-64gb-seryiy вы сможете ознакомиться с описанием смартфона Oneplus 5 6GB + 64GB (серый). Данная модель обладает рядом преимуществ перед своими конкурентами. Во-первых, двойная камера, которая не уступит по своим функциональным возможностям даже солидному зеркальному фотоаппарату. Фото получается очень чётким, поэтому качество не теряется даже при значительном приближении и просмотре изображении на компьютере. Такие фото смело можно распечатывать и наслаждаться их красотой.

Отдельно стоит остановиться на утончённом дизайне этого смартфона. Глядя на него, можно быть уверенным, что был продуман каждый штрих, каждая линия, его формы идеальны, поэтому держать Oneplus 5 в руке очень приятно. В сдержанном сером цвете он смотрится солидно, элегантно и дорого, что не маловажно для обладателей таких гаджетов как смартфон. Более того, его технические характеристики никого не оставят равнодушным. Это, прежде всего, мощный процессор, который по критерию энергоэффективности трудно сравнить с другими. Восемь ГБ оперативной памяти позволяет не только быстро выполнять повседневные задачи и моментально запускать любые приложения, а ещё и хранить большое количество информации. Так же этот смартфон работает с двумя сим-картами. Интернет магазин Китмолл предоставляет уникальную возможность приобрести смартфон Oneplus 5 6GB + 64GB (серый) в один клик и по привлекательной цене. Но стоит поспешить, пока этот супер смартфон есть в наличии. Так же можно выбрать способ получения покупки: доставка курьером в Москве или самовывоз. Магазин гарантирует качество, быструю доставку и ваше хорошее настроение.