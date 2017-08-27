Лето подходит к концу, но впереди еще бархатный сезон. К сожалению, он закончится быстро, впереди замаячит осень, а за нею и зима. Поэтому, если вы свой летний отпуск уже использовали, то сейчас самое время задуматься о том, как и где можно будет отдохнуть на Новый год. Если вы зайдете на сайт Фантастика, то найдете много предложений для новогоднего отдыха. Хотите провести Новый год на море - тогда бронируйте уже сейчас поездку на побережье Индийского океана, сказочный отдых в экзотическом Вьетнаме, новогоднее путешествие в Индонезию на остров Бали, или тур на неделю в Объединенные Арабские Эмираты. Ласковое солнце и теплое море встретит вас, если вы полетите на новогодние праздники и Рождество на курорт Варадеро, который находится на Кубе.

Новогодние путевки очень разнообразны и заманчивых предложений всех не перечислить. Уже сегодня вы можете забронировать новогодние туры в Финляндию, в Прибалтику или по Европе, которая во время Рождества преображается и становится просто сказочно красивой. Поехав на Новый год в Финляндию, вы сможете активно отдохнуть на Новый год на горнолыжном курорте Тахко, или поселиться в загородном доме на берегу озера Сайма, или в прекрасном спа-отеле. На новогодние праздники можно поехать отдыхать на термальные источники в Словакию или Карловы Вары, а можно поехать в Швецию в гости к Деду Морозу или слетать в Париж и встретить Новый год на Монмартре. Если вы относитесь не хотите ехать или лететь далеко, тогда вам могут предложить туры на Рождество и провести это время в России, например, туры в Новгородскую, Тверскую область или новогодний тур в Вологду.

Если вы поедете в такой тур, то сможете посетить Вологду, Тихвин, Устюжна, Череповец и поучаствовать в развлекательных мероприятиях, которые будут посвящены рождественским праздникам и, как вариант, можно рассмотреть активный отдых в Карелии. Тем людям, которые всё же предпочитают отдых за границей, предлагаются туры в Италию, Венгрию или Швейцарию. Или воспользоваться предложением и поехать в Рождественский круиз по Балтийскому морю. Став участником этого круиза, вы проведете несколько незабываемых дней на пароме и сможете посетить города Таллинн, Ригу и Стокгольм. Продолжительность тура 5 дней 4 ночи и будет проходить он с 4 по 8 января. Запланируйте свой новогодний отдых уже сегодня, и тогда новый 2018 год начнется для вас сказочно и незабываемо.