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Технический обзор и сфера применения сенсорных экранов

29.08.2017 18:39 6

Технический обзор и сфера применения сенсорных экранов

Наш мир меняется очень быстро. Многие вещи просто забываются, а некоторых вытесняют более новые идеи. Так, на сегодняшний день, неотъемлемым атрибутом, как для терминалов, так и для пульта управления оператора являются сенсорные экраны. Они объединяют в себе возможности большого экрана и средства для ввода данных. При этом, сенсорные экраны достаточно компактные и не занимают много места.

Какие лучшие сенсорные экраны

Сенсорные экраны Elo одни из наиболее качественных и удобных устройств. Область их применения достаточно широкая. Ими оборудуются:

  • платежные терминалы;
  • билетные терминалы;
  • банкоматы:
  • информационные киоски;
  • пульты операторов;
  • многое другое оборудование.

Такие сенсорные экраны заказывают для пользования, как многие государственные учреждения, так и частные бизнес структуры. Ведь они лучшие по показателям надежности, защиты и стабильной работы.

Главные преимущества сенсорных экранов Elo

При покупке такого оборудования как сенсорный экран, очень важно выбрать наилучший вариант. К тому же, на сегодняшний момент вариантов выбора этих изделий уйма. А компаний, которые занимаются производством сенсорных экранов, с каждым днем становится все больше. Но сенсорные экраны Elo имеют ряд преимуществ:

  • долгая история существования компании и производства экранов, наличие огромного опыта и идей;
  • одни из наиболее качественных и надежных сенсорных экранов;
  • предоставление гарантии на продукцию до 10 лет;
  • наличие закаленного антивандального стекла, которое хорошо переносит физическое воздействие;
  • экраны способны работать при сильном загрязнении или даже небольшом повреждении;
  • стабильная работа во всех системах.

Какой сенсорный экран Elo выбрать?

Компания Elo Touch Solutions представляем множество моделей сенсорных экранов. Но все они имеют некоторые особенности, и при выборе устройства стоит их учитывать.

Сенсорный экран ThruTouch выполнен на основе проекционно-емкостной технологии. Благодаря ей, он активно используется в уличных различных боксах, поскольку сохраняет свою отменную чувствительность даже под слоем стекла.

Сенсорный экран IntelliTouch активно используется для обучения, встраиваются в информационные киоски. Такие экраны наиболее резко и точно реагируют на любые прикосновения.

Сенсорный экран CarrollTouch использует инфракрасный метод считывания. Благодаря такому подходу, экраны реагируют на прикосновения, как пальцем, так и стилусом, ручкой или другим предметом.

Сенсорные экраны SecureTouch и AccuTouch изготовлены с помощью разных технологий. Но они наиболее прочные и устойчивые к физическим воздействиям. И даже при сильном загрязнении, они так же хорошо работают.

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Технический обзор и сфера применения сенсорных экранов
Технический обзор и сфера применения сенсорных экранов
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