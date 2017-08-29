WhatsApp дает бизнес-страницам проверенные зеленые галочки, если их контактная информация проверена и подтверждена. До сих пор проверка бизнеса ограничивалась небольшим количеством предприятий, которые участвуют в пилотной программе. Если номер телефона контакта принадлежит бизнес-странице, он получает зеленую галочку.

WhatsApp также сообщит вам, что вы ведете беседу с бизнес-аккаунтом, показывая желтый текстовый пузырь в чате. В соответствии с правилами мессенджера, эти тексты не могут быть удалены. В общем, пользователи могут удалять сообщения и чаты из обычного разговора, но WhatsApp, кажется, заставляет пользователей вести учет чатов с проверенным бизнесом.

Зеленые галочки - это стремление сделать бизнес более надежным в приложении для обмена сообщениями и может побудить больше предприятий зарегистрироваться на платформе. Это еще одна особенность, которую компания Facebook добавляет в принадлежащий ей мессенджер WhatsApp, который также присутствует в социальной сети. Ведь у Facebook есть серый значок для проверенных бизнес-страниц.

Две платформы с каждым разом становятся похожими по своему функционалу друг на друга. На прошлой неделе WhatsApp получил красочные обновления статуса, которые впервые вышли на Facebook.