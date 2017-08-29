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WhatsApp теперь добавляет зеленую галочку для подтверждения бизнес-страниц

29.08.2017 19:17 9

WhatsApp теперь добавляет зеленую галочку для подтверждения бизнес-страниц

WhatsApp дает бизнес-страницам проверенные зеленые галочки, если их контактная информация проверена и подтверждена. До сих пор проверка бизнеса ограничивалась небольшим количеством предприятий, которые участвуют в пилотной программе. Если номер телефона контакта принадлежит бизнес-странице, он получает зеленую галочку.

WhatsApp также сообщит вам, что вы ведете беседу с бизнес-аккаунтом, показывая желтый текстовый пузырь в чате. В соответствии с правилами мессенджера, эти тексты не могут быть удалены. В общем, пользователи могут удалять сообщения и чаты из обычного разговора, но WhatsApp, кажется, заставляет пользователей вести учет чатов с проверенным бизнесом.

Зеленые галочки - это стремление сделать бизнес более надежным в приложении для обмена сообщениями и может побудить больше предприятий зарегистрироваться на платформе. Это еще одна особенность, которую компания Facebook добавляет в принадлежащий ей мессенджер WhatsApp, который также присутствует в социальной сети. Ведь у Facebook есть серый значок для проверенных бизнес-страниц.

Две платформы с каждым разом становятся похожими по своему функционалу друг на друга. На прошлой неделе WhatsApp получил красочные обновления статуса, которые впервые вышли на Facebook.

WhatsApp теперь добавляет зеленую галочку для подтверждения бизнес-страниц
WhatsApp теперь добавляет зеленую галочку для подтверждения бизнес-страниц
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