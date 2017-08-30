Очень многие пользователи интернета уже успели познакомиться с разными приложениями и активно загружают их на свои устройства, планшеты и смартфоны. Разработчики этих программ стараются облегчить пользование системами, и избавить у юзеров от захода на сайт, создавая подобные утилиты. Однако, порой юзеры удаляют приложения и причины этого остаются непонятными для авторов этих приложений. Для того, чтобы создавать в дальнейшем эффективные программы, которые не попадут в корзину, а которыми активно будет пользоваться человек, давайте разберемся в основных причинах удаления софта с планшетов и смартфонов. В студии Punicapp, которая занимается разработкой мобильных приложений, попытались проанализировать главные причины удаления программ, скачанных из Google Play или AppStore.

На самом деле вырваться в топ этих интернет-магазинов не сложно, однако проблема в том, что зачастую, скачивая программы, спустя некоторое время люди отправляют их в корзину. Поэтому разработчики не всегда могут понять, насколько успешны их разработки. Для того, чтобы понимать это, нужно отслеживать не только количество скачиваний, но также и число установок программ (ведь некоторые загружают утилиты по ошибке), время использования и частоту удаления приложений. Обычно все фокусируются на том, сколько раз скачали ПО с интернет-магазина, и считают, что много скачиваний - это успех. Однако, на деле оказывается, что спустя 5 минут после загрузки пользователь удаляет программу. В чём причина? Наверное, в качестве приложения, которое не оправдало ожиданий пользователя.

Также проблемой может стать сложная процедура регистрации, нелогичный и запутанный интерфейс, тяжелое по весу приложение, чрезмерное количество push-уведомлений, бесполезность программы или отсутствие необходимости ее дальнейшего использования. На последнюю причину вы повлиять не сможете, а вот все предыдущие проблемы легко можно исправить с помощью доработки софта. Например, можно дать возможность пользователю самостоятельно настраивать push-уведомления, а также провести тестирование юзабилити программы и таким образом облегчить интерфейс для использования. Чтобы оправдать ожидания юзеров, можно оснастить программу новыми функциями и возможностями, исходя из ключевых запросов, которые легко отслеживаются с помощью статистики поисковиков.