Среда, 30 Августа

Ремонт бытовой техники и электроники с гарантией

30.08.2017 17:31 12

Ремонт бытовой техники и электроники с гарантией

У каждого из нас иногда настает день, когда ломается телефон, компьютер, холодильник или любая другая техника. Но не стоит стразу огорчаться, что придётся попрощаться со своим любимым электроприбором. У нас на сайте remteh.pro вы сможете заказать ремонт любой техники, необходимо связаться с помощью обратной связи или набрать по телефону. Наши мастера приедут к вам в течении 15 минут, в зависимости от сложности ремонта мастер примет решение сможет ли он на месте произвести работы, и только в случае очень сложного и трудоемкого ремонта придется отвезти в сервисный центр для устранения неполадки или замены деталей. По окончанию всех работ предоставляем гарантию на 365 дней. Мы используем только оригинальные запчасти всех брендов, а наши мастера специально обучены и имеют соответствующие документы.

Мы сможем починить смартфоны, планшеты и ноутбуки таких фирм как Apple, HTC, Nokia, LG, Samsung, ASUS, MEIZU, PHILIPS, Sony и многие другие. Частыми поломками смартфонов являются: разбитый экран, корпус устройства пришел в негодность, не работает динамик, собеседник не слышит вас, вышла из строя фронтальная или задняя камера, сломались кнопки громкости, не находит сеть вай фай или блютуз, не находит оператора или не находит сим карту и другие. При обращении с одной из этих поломок в нашу компанию, мастер разберется в причине поломке и как ее исправить, потом вас ознакомит со временем, которое потребуется на устранение поломки, и стоимость ремонта, и только после вашего согласия будет произведен ремонт.

Если вам необходимо сделать ремонт электроники, мы сможем починить телевизоры, фотоаппараты, видеокамеры, приставки, принтеры и МФУ, акустику, моноблоки, компьютера, мониторы почти всех мировых брендов JVC, LG, Metz, Philips, Orion, NEC, Panasonic, Toshiba и многие другие, а так же отечественный бренд Витязь.
Также при поломке бытовой техники: холодильников, стиральных машин, посудомоечных машин, духовок, СВЧ-печей, водонагревателей, газовых и электроплит, пылесосов, кофемашин, кондиционеров и другой бытовой техники вы можете смело обращаться к нам. Вы можете почитать отзывы уже обратившихся клиентов в нашу компанию. Все они остались довольным после ремонта. Наш сервисный центр находится в Санкт Петербурге в бизнес-центре «Оптима», а наши мастера готовы выехать в любой район СПб и ленинградской области.

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Ремонт бытовой техники и электроники с гарантией
Ремонт бытовой техники и электроники с гарантией
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