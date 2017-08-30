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Начало пути в it-сфере

30.08.2017 18:33 6

Многие новички-программисты начинают свой путь в мире IT с поиска учебных методик. Хотя стоило бы приступить к делу с выбора конкретного языка программирования. Ведь нельзя объять необъятное. А вот глубокие знания в одной области программирования открывают многие карьерные двери.

Начало пути в it-сфереНа что обратить внимание?

Выбирая первый язык программирования, необходимо отталкиваться от следующих факторов:

  • Рынок труда. На работу чаще всего требуются разработчики, владеющие Java и JavaScript. Не менее востребованными являются знания в области PHP и iOS-разработки.
  • Сложность освоения. Среди наиболее простых высокоуровневых языков скриптового типа выделяют JavaScript, Python и Ruby. Самые большие сложности, в свою очередь, вызывают Java и C++.
  • Целевое назначение. Следует выбирать язык, который поможет создавать максимально универсальные приложения. Опять-таки у JavaScript в этом вопросе абсолютно нет конкурентов. Он работает на любой девайсе, где установлен интернет-браузер.

Курсы Java - профит или профан?

По мнению преподавателя Калифорнийского технологического университета Дэвида Гевирца, лидером по популярности среди языков программирования является Java. Изучив эту IT-дисциплину, можно запросто найти высокооплачиваемую работу. Но подходит ли Java для новичков? Нет, этот язык программирования требует от изучающего солидного опыта и понимания принципов алгоритмизации.

Но если новичок настроен решительно, можно выбрать платные курсы Java, которые дадут неплохой старт для самостоятельного изучения. Преимущества "Джава" для начинающих:

  • бесплатность;
  • поддержка документации;
  • востребованность;
  • наличие проработанного API;
  • открытые библиотеки с исходным кодом.

Несколько слов о JavaScript

Этот язык получил статус самостоятельного программного инструмента совсем недавно. До этого он считался неким дополнением к HTML и CSS. Несмотря на все тяготы и лишения, сегодня JavaScript - это единственный программный язык, предназначенный для браузера. Он работает на любых операционных системах и устройствах. Если говорить о достоинствах для начинающего программиста, то они следующие:

  • минимальный набор синтаксиса и программных инструментов;
  • лаконичная инфраструктура;
  • наличие интерактивной разработки;
  • обширное число справочных ресурсов.

Альтернативный подход

Если высокоуровневое программирование кажется слишком скучным или сложным, пора вспомнить о существовании другой перспективной профессии - тестировщика программного обеспечения. Курсы по QA позволяют за минимальный отрезок времени получить высокооплачиваемую IT-специальность с возможностью быстрого роста по карьерное лестнице. Как правило, на обучение такой дисциплине уходит 2-4 месяца. В ходе учебного процесса будущих QA-инженеров ждет стандартная программа:

  • знакомство с основами функционального тестирования;
  • изучение багов;
  • погружение в систему менеджмента программных дефектов;
  • изучение жизненного цикла проекта.

После обучения QA-специалист сумеет выявлять базовые и сложные дефекты кода, составив тестовую отчетность по результат анализа.

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