Недавно мы тестировали игрового монстра – ноутбук Acer Predator 21 X за 700 тысяч рублей. Штука по размерам напоминает огромную плиту, для переноски предлагают использовать целый чемодан. Штука вышла харизматичная, посвятили ей целый ролик.

Теперь Acer решила напомнить геймерам и о классических системных блоках. Как говорят тётушки в бухгалтерии, «хочу новый процессор», имея ввиду не замену Intel Core i5 на Core i7, а подразумевая полную замену коробки под столом со всеми компонентами. Хотели комп помощнее, получите Acer Predator Orion 9000.

Acer называет его самым мощным игровым системником в мире. Тут можно поспорить – уж очень быстро обновляется железо, так что «самые мощные компьютеры» появляются на свет с завидной периодичностью. Хотя если не искать подвоха, а просто оценивать устройство, то здесь один восторг. 18-ядерный Intel Core i9 Extreme Edition, две карты NVIDIA GTX 1080i, до 128 ГБ оперативки DDR4, встроенная система жидкостного охлаждения и куча свободного места внутри — можно вкорячить до 5 кулеров, чтобы остужать горячую начинку.

Вы скажете – ну и что с того, железяка и только. Парни, теперь самое главное – тут колёсики и ручка! Acer считает, что можно брать системник с собой, а эти нехитрые дополнения помогут геймерам не расставаться с любимым инструментом. Надеюсь, наш техно десант покажет это на видео, на это я бы и сам взглянул с удовольствием.

Пока нет точных данных по ценам и конфигурациям, всё зависит от регионов продаж. Но в минимальной версии эта штуковина будет стоить в районе $2000-3000, да плюс ещё монитор, аксессуары… но всё равно дешевле, чем ноутбук за 700 тысяч получается.

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