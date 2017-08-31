Кажется у LG получилось! LG V30 представлен официально! И хоть в этот раз я отказался от поездки на выставку IFA в Берлин, но могу предположить, что этот смартфон получит номинацию как Лучший смартфон Выставки в 2017 году. Если, конечно, Samsung, как всегда, не подсуетятся и не предложат свою кандидатуру на роль «самых-самых». Как это обычно и бывает.

В любом случае, вся линейка V у LG отличалась от всего того, что компания выпускала до этого. К примеру, V20 так до моего города и не добрался и жаль.

Очень хочется попробовать смартфон в действии, судя по внешнему виду, LG поняли, что выпуск G6 мог бы состояться если бы не одно но… Samsung Galaxy S8. Компания вроде и новый формат экрана выпустила, и максимальную защиту. Но с дизайном точно не дотянули. Теперь это исправили в V30. Кстати, посмотрите на смартфон вот в таком ракурсе. Думаю не каждый с первого раза узнает в нем LG и скажет «Да это ж Galaxy S8+». Да, окантовка очень похожа и это даже к лучшему.

Экран – главная фишка нового LG V30. Это OLED-экран FullVision, 6 дюймов и QuadHD разрешение. Тут есть поддержка HDR 10 и Google Daydream. В общем, всё круто.

Вот ещё интересная фишка, камера: светосила f/1.6, вот это прям интригует. Камеры у флагманских LG были всегда крутые, теперь будет интересно, получилось ли у LG переплюнуть Samsung. В оптике используется новая технология Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Камера тут двойная: основной модуль 16 МП, второй модуль на 13 МП. Традиционно, LG продавливают тему широкоугольной фотографии. Второй модуль камеры – ширик на 120 градусов.

Технически естественно всё топ, стандартная версия смартфона LG V30 работает на Snapdragon 835, у него 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Будет версия LG V30+ с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

Смартфон защищен по стандарту IP68, поддерживает карты памяти, аккумулятор у этой лопатки такой же, как у Galaxy Note 8 — 3300 мАч.

Старт продаж начнется в Южной Корее с 21 сентября и позже в других странах. Цену на смартфон еще не озвучили, но предположительно стоить он будет «ого-го». Делаем ставки в комментариях, столько LG запросит за свой новый флагман?

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