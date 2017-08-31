SanDisk показала карточку памяти царского объёма. Да, по словам производителя вы не найдёте в продаже карты на 400 ГБ формата microSD. А SanDisk предлагает вам такую возможность, главное, чтобы устройство не сошло с ума от счастья и работало в паре с таким мега-хранилищем.

Карточка отличается высокой скоростью копирования данных – до 100MB/s. Как обычно, на неё распространяется пожизненная гарантия. Стоит она не так уж и дорого – $250.

Представляете, когда-то в компьютере жёсткий диск на 500 ГБ считался большим объёмом, причём это было не так и давно – лет 10 назад. Теперь в эпоху 4K-видео ёмкие накопители стали жизненной необходимостью, это понимают все, кто занимает съёмками. С другой стороны, карточки тоже ломаются, а потерять разом несколько десятков часов съёмки – страшный сон любого оператора. Потом ещё и пробовать восстановить данные – удовольствие нервное, да и дорогое. Поэтому я советую не гнаться за объёмами, а покупать карточки на 64 или 128 ГБ, так будет проще и надёжнее.

Но всё равно, классно почувствовать себя королём контента и воткнуть в телефон карту на 400 ГБ, скачать 10 лучших сериалов этого года и уехать на отдых.

Источник: Macrumors

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