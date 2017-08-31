На выставку IFA 2017 в Берлине Samsung привезла серию умных аксессуаров: часы, наушники и фитнес-браслет. Позднее дополним новость об устройствах видео роликом.

Samsung Gear IconX 2018

Больше всего из представленных вещей мне понравился аксессуар Samsung Gear IconX 2018. Взгляните на фото, тут два наушника среднего размера – они и музыку проигрывают, и фитнес-трекером работают. Очень удобно, когда лень таскать с собой на пробежку по утрам лишние вещи. Встроенной памяти не очень много, всего 4 ГБ, но этого хватит на сотню, а то и две треков. Samsung сказала, что улучшила автономность – теперь они работают до 7 часов в режиме плеера, а если музыка транслируется с телефона, то 5 часов. Заряжаются наушники в модном небольшом чехольчике.

После тренировки данные собираются в приложении S Health – можно вести учёт своей активности, если не лень. Главный вопрос – сколько стоит эта радость – пока остаётся открытым. Штука, конечно, не такая инновационная как AirPods, ну и что с того, зато с шумоизоляцией не должно быть проблем, да и в ушах сидеть самсунговская гарнитура будет лучше. Модель прошлого поколения стоила $200, думаю, что и эта появится по такой же цене.

Samsung Gear Sport

На выставку IFA Samsung по традиции привозит разные умные часы, на этот раз показали спортивную версию. Резиновый ремешок, яркие циферблаты – хорошее дополнение к разноцветным кроссовкам. Экран Super AMOLED 1,2 дюйма, Samsung говорит о 4 сутках работы на одной зарядке, а если использовать навигацию, получится до 14 часов.

Часы работают на Tizen OS, работает Samsung Pay. Конечно, часы следят за активностью и ведут учёт, передавая данные в приложение S Health. Часы не боятся воды, выдерживают погружение на глубину до 50 метров, считают пульс, акселерометр, барометр и гироскоп тоже на месте. В часах работает NFC и Wi-Fi, а ремешки можно менять по настроению. Цена — $250.

Samsung Gear Fit2 Pro

Xiaomi приучила к тому, что фитнес-браслет должен быть дешёвым и стоить 1-2 тысячи рублей. Поэтому, когда смотришь в сторону новинки Samsung, то невольно удивляешься – чего так дорого, почему, как пишут, стоят они $200. Но потом знакомишься с характеристиками, и эмоции утихают: ну да, сколько всего умеет, понятно тогда, почему такая цена.

У браслета изогнутый Super AMOLED с диагональю 1,5 дюйма, разрешением 216х432 точки. Как обычно для Samsung, он работает под управлением Tizen OS, тут 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Уж не знаю, кому важен объём памяти в фитнес-браслете, но в пресс-релизах стабильно указывают эти характеристики. Лишь бы не лагало и работало плавно. Браслет считает пульс, у него встроенный GPS и датчики вроде акселерометра и барометра. Samsung обещает, что при использовании GPS-трекера браслет продержится 9 часов, а без него будет работать 3-4 дня. Для подключения к устройствам используется Wi-Fi и Bluetooth.

Samsung плывёт по течению, ничего менять не хочет. Владельцы умных браслетов Samsung, ау, вы тут, вам всё нравится?

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