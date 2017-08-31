Если вы интересуетесь wi-fi системами и хотите найти способ взлома сети устройств на основе Android, заходите на сайт Wifull и узнаете всю интересующую вас информацию. На главной странице представлена обширная база данных о беспроводных технологиях, в которой вы знакомитесь с принципами работы wi-fi и сферами применения беспроводного интернета, найдёте стандарты wi-fi сетей, а также познакомитесь с распространёнными режимами безопасности и полезными предложениями для wi-fi. Также на сайте есть несколько рубрик, в которых можно найти сетевое оборудование, сведения о ключевых ошибках при работе с беспроводными технологиями, научиться подключать и настраивать WiFi системы, загружать для них драйвера и специальные программы для работы с вай-фай. Если вас интересуют именно взломщики, заходите в раздел программ и выбирайте среди представленного софта приложение под названием Wibr+.

Здесь есть много других вариантов, однако, для работы с беспроводными технологиями и решения насущных вопросов в части взламывания сетей на базе Android, вам понадобится именно Wibr. Это приложение использует разные базы данных и может вычислить пароли к любым беспроводным сетям, а конструктивно оно состоит из двух частей: брутфорса и базы паролей. Эту программу применяют нелегально для того, чтобы подключиться к чужому беспроводному интернету, а также в тех случаях, когда не удается восстановить свой пароль, например. Программа подходит для тестирования собственного wi-fi на сложность защитного пассворда, а также она поможет вам если вы забыли пароль доступа и не можете подключиться к сети. Приложение в русской версии, которая будет работать на базе Android не ниже 4.0.3 с помощью специальных ключей, можно скачать прямо на сайте Wifull совершенно бесплатно.

Здесь вы найдете скриншоты и особенности работы брутфорса, переборщика паролей, который работает автоматически. Помимо этого на портале представлен видеообзор, благодаря которому вы научитесь пользоваться программой, экономя свое время и получая доступ к необходимым вам сетям с помощью устройства Android. Wibr+ поддерживает установку новых словарей, а также позволит ускорить подбор паролей при близком расположении Anroid-устройства к роутеру. Программа проверяет 8 ключей за одну минуту и это наилучший результат на сегодняшний день. Загружайте этот и другой полезный софт бесплатно и наслаждайтесь!