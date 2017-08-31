Вы думаете, вам одним скучно читать обзоры смартфонов, где ничего не меняется? Не менее скучно заниматься тем же самым по другую сторону экрана, когда бесконечный поток телефонов не останавливается, а одна модель похожа на другую. Может, этот ZTE Blade V8 будет чем-то отличаться от остальных? Постараюсь максимально коротко изложить мысли и поделиться с вами, приятного чтения.

Дизайн

Искать оригинальные черты дизайна в недорогом смартфоне – занятие безнадёжное. Лучше основательно пощупать его, покрутить в руках и проверить на прочность. Собран ZTE Blade V8 плотно и добротно, тут много металла и небольшие пластиковые вставки вверху и внизу. Серенький, скромненький, но не страшный, уже хорошо.

Экран

Размер экрана чуть меньше, чем у конкурентов. Сейчас в моде экраны на 5,5 дюймов, а тут 5,2 дюйма. Не скажу, что разница прямо сильно критичная, тут уже дело вкуса. Лично меня размеры полностью устраивают, хотя сам по себе смартфон даже немного крупнее, чем его аналоги с более крупными дисплеями.

Экран с 2,5D-стеклом, матрица среднего качества – картинка холодная как сердце вредной одноклассницы, а при наклонах дисплея видно, как тускнеет изображение.

Cканер отпечатков пальцев

Если в телефоне нет этой штуки, значит, производитель жадина и экономит. Как видите, ZTE не жлобский бренд, сканер на своём законном месте под экраном. За это спасибо, зачастую его отправляют на спинку смартфона, а это бьёт по эргономике. Чувствительность у сканера средняя, временами он не срабывает с первого раза, значит, пора помыть руки и насухо вытереть полотенцем, телефон не любит, когда его трогают мокрыми пальцами.

Камера

Ух ты, тут сдвоенная основная камера, интересненько. Но концепция получилась странной: в паре с основной 13-мегапиксельной камерой работает 2-мегапиксельная. Она помогает создавать 3D-снимки и размывать фон. Качество тут будет не такое, конечно, как на iPhone 7 Plus или Samsung Note 8, но и стоит ZTE в несколько раз меньше. А вот фронталке позавидует даже iPhone – она тут на 13 мегапикселей и со вспышкой.

3D!!

Помните, были времена, когда производители телевизоров рекламировали 3D, как будто эта функция изменит жизнь. Она не прижилась, потом появились изогнутые экраны, а в смартфонах эксперименты с 3D-дисплеями тоже считались провальнымию Но ZTE предлагает использовать дополнительную камеру для создания объёмных картинок. Причём для просмотра отснятого материала пригодится коробка от телефона, эдакий Cardboard получается. Только без виртуальной реальности.

Мощность

Недорогой ZTE получил приличную начинку – у него процессор Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ собственной. Нужна карта памяти – вынимайте дополнительную SIM-карту и устанавливайте microSD на её место. В AnTuTu телефон набирает чуть меньше 40 тысяч попугаев – нормальный результат, но ничего выдающегося. В играх придётся жертвовать графикой, чтобы телефон не лагал во время виртуальных схваток.

Прошивка

Android 7.0 – не самая свежая версия системы, но и не отсталая, это уже хорошо. Более того, ZTE от всей души запихали в оболочку разномастных приложений. Тут вам и антивирус, и приложение для фитнеса, куча добра от Яндекса и любимый китайский UC Browser впридачу. За в меру лаконичную оболочку поблагодарю, а вот весь этот любезно установленный в прошивку пакет софта сразу же хочется снести, ну зачем забивать память телефона.

Звук

В смартфоне сохранили 3,5-мм выход для наушников, работает и FM-радио, вдруг вы уж совсем яростный фанат отечественных передач. Из наворотов – режим Dolby Audio, но он тут больше «для галочки» — звуковая картина меняется, но качество музыки остаётся прежним. Запас по громкости не очень большой, в метро я выкручивал телефон почти на максимум, чтобы слушать песни. Звонковый динамик тоже негромкий.

Связь

Перечислять все характеристики не буду, скажу, чего тут нет. Здесь нет поддержки Wi-Fi 5 ГГц и нет NFC, а всё остальное на месте.

Время работы

Когда узнаешь, что в телефоне экономичный чип Qualcomm, то радуешься. Потом понимаешь, что тут Full HD экран, а ёмкость батарейки всего 2730 мАч, тогда же приходит время для лёгкой грусти. Телефон нужно заряжать дважды в день, ну или проводить как можно меньше времени в интернете, если хочется растянуть одну зарядку на день. Заряжается смартфон через старый microUSB, но для недорого смартфона это нормальное явление.

Цена

На Яндекс.Маркете цены начинаются с 12,5 тысяч рублей, в крупных розничных сетях смартфон стоит около 15 тысяч рублей.

Заключение

Среди недорогих смартфонов моделей с двумя камерами немного, так что ZTE постаралась выделиться на общем фоне, а заодно добавила сюда современную начинку. Да, бюджетный, но не унылый, по крайней мере пользоваться им приятно, хотя порой и печалишься, что телефон взял и быстро разрядился. Вот бы такой же, но с процессором помощнее и с батарейкой побольше вместо дополнительного модуля камеры.

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