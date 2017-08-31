Пользовался всеми «компактами» Sony, надеюсь, что придёт время, и Sony XZ1 Compact тоже окажется в моем кармане – маленький смартфон получился сбалансированным, и, вместо простыни первых взглядов, предложу вам немного эмоциональные, зато искренние впечатления. Вообще, у Sony анонсировано много разных устройств, но, имея возможность начать самого любимого, воспользуюсь шансом. Почему же так зашёл Sony XZ1 Compact?

Экстерьер

Тут всё просто, внешне Sony XZ1 Compact похож на «Премиум», на XZ и выбранный дизайн-код никуда не делся. Наоборот, получил продолжение, материал задней части это специальный полимер, куда добавили волокна из стекла. Ощущения в руке как от шероховатого бруска: вроде бы чёрный должен быть самым скучным, но матовое покрытие мигом даёт сто процентов к восприятию смартфона. Дорого-богато, в стиле Sony. Интересно, что все цвета вполне в духе современных тенденций. Сейчас в моде пастельные тона, пожалуйста, вот вам четыре варианта на выбор. Матовый чёрный, мягкий голубой, очень интересный серый и Twilight Pink или розовые сумерки – подарок для девушек. В таких же цветах можно будет подобрать аксессуары, новая линейка наушников совпадает по цветам со смартфонами.

Сборка отличная, у Sony XZ1 Compact есть защита от пыли и воды (IP 65/68), никаких заглушек на корпусе нет. В гибридный слот можно поставить две SIM-карты или «симку» и карту памяти, в продаже будут только такие аппараты. В Sony пока не играют в «безрамочность» и я лично это минусом не считаю – классическая форма хороша хотя бы тем, что даёт вам ожидаемые впечатления от использования. Датчик отпечатка пальца именно там, где и хочешь его найти (а не где-то сзади, рядом с камерой), до любого края экрана легко достаёшь, NFC сзади позволяет быстро и четко использовать Android Pay. Серьезное отличие от XZ1 – аппарат не поддерживает гигабитный интернет, смартфоны Sony, например, Xperia XZ Premium, с «Мегафоном» дают такую скорость в Москве. В корпус не получилось установить четыре антенны – не думаю, что многие обратят на это внимание. Диагональ HD-дисплея 4,6 дюйма, экран нормальный, но и не более того. Фокус на других вещах. Для зарядки используется USB-C, быстрая зарядка поддерживается, система QNOVO, следящая за «здоровьем» батареи, тут тоже есть.

Интерьер

Важно, что аппарат теряется в руке и очень приятен в обращении – после здоровых современных лопат, это как вернуться на пять-шесть лет назад, когда у смартфонов ещё были более-менее обычные размеры. Плюс, подкупает, что в Sony разобрались с тем, чем должен быть «компакт» – маленькой копией обычного флагмана. То есть, тут тот же, что у XZ1, чип – это Snapdragon 835, 4 гб оперативной памяти, 32 Гб памяти UFS – напомню, она быстра и хороша. Такая же камера 19 Мп – тот самый модуль со своей памятью, позволяющий записывать slo-mo видео, есть предиктивная съёмка – по мне, так замедленная съёмка крута, а вот применение остальным фишкам найти вряд ли получится.

Мало того, у «компакта» по сравнению с XZ1 есть и плюс, фронтальная камера широкоугольная, 120 градусов, её обзор можно уменьшить ползунком (попросту вы получаете кропнутый снимок). Я видел сделанные на фронталку снимки, ну там реально влезает очень много деталей. Для селфи это находка, хотя, и слава Богу, смартфон никто не позиционирует как «селфи-смартфон» – этот маркетинговый выверт погиб, и пусть его. Есть другое интересное, например, кодек LDAC позволяет передавать больше информации на колонки и наушники, поддерживающие LDAC, но ранее это было только в Sony, а с выходом Android 8.0 станет типичной функцией для современных устройств. И новые смартфоны Sony тоже будут поставляться с «восьмеркой». Что в этом хорошего? Если хотите получить хороший звук без проводов, покупайте наушники с LDAC, смартфон с LDAC, грузите FLAC и слушайте как положено, храни вас Бог – это типа известный aptX, только ещё лучше. Хитрый ход со стороны Sony, неожиданный. Или вот версия Bluetooth, здесь это 5.0, анонсирована была всего год назад, у пятой версии в четыре раза больше дальность работы, в два раза выше скорость. Может и ничего такого, но на деле будет интересно отправить фотки на ноут и посмотреть, как скоро они сохранятся в памяти. Датчик отпечатка пальца работает быстро, смартфон за время, пока крутил, не нагрелся, не глючил. Никаких оболочек, в общем, предлагается настроить всё самому и это хорошо.

Пробуем 3D сканирование

У Sony XZ1 Compact есть ещё пару фишек, PS4 Remote Play поможет использовать смартфон как второй экран, правда, не знаю зачем это может понадобиться – диагональ невелика, разве что разок попробовать, показать друзьям, хотя, уверен, найдутся и те, кто всерьез будут играть на смартфоне в игры c PS4. Вторая фишка интереснее, называется 3D Creator. Программисты Sony несколько лет создавали комплекс, работающий с модулем камеры смартфона, утилита получилась довольно быстрой, хитрой и может понадобиться не только для красоты. Во-первых, программа учится, предлагается сперва отсканировать лицо, потом голову целиком, потом еду, потом какой-то маленький объект. Во-вторых, стандарт сканирования поддерживается любыми 3D-принтерами, то есть, можно купить недорогой 3D-принтер (сейчас можно найти за 20000 рублей) и приобщиться к самой современной печати. Представьте, как это всё круто для ребенка – впрочем, я и сам бы с удовольствием что-то отсканировал и напечатал. В-третьих, отсканированные объекты можно будет использовать не только в смартфоне (аватары в социалочках, темы, 3D-обои и так далее), но тут еще вылезает интересная штука. Пока это только предположение, но, как насчет вставить свое лицо в GTA? Или в другую игру? Или, как насчет 3D-аватары в фейсбуке? Думаю, совместимость 3D Creator с PS4 позволит делать упомянутые вещи.

Но мы не только разговаривали об этом с ребятами из Sony, мы ещё и попробовали. Отсканировали моё одухотворенное лицо, имейте в виду, получилось не очень, потому что я дергался и кривлялся, сидеть нужно неподвижно, не моргать и не ржать. Весь процесс занимает несколько минут, поразило, насколько корректно работает программа – я просто кроме своей кривой головы видел и другие, отсканированные нормально. Хоть сейчас бери, делай модель и неси на печать – например, можно сделать мороженое, никто не запрещает. Главное, найти 3D-принтер.

Мне очень понравилась затея, в Sony пытаются перенести какие-то мегасложные вещи в обычную, человеческую плоскость – хочешь, заморочься, сканируй, печатай, занимайся. Повторюсь, особенно это круто для детей. Кто знает, может благодаря 3D Creator вырастет инженер, кто сможет спасти Землю от рептилоидов.

Вердикт

В рознице Sony XZ1 Compact появится уже скоро, предполагаю, что это произойдет ближе к октябрю, цена будет около 40000 рублей (это пока предположения). Для фанатов Sony это настоящая находка, для тех, кто любит компактные смартфоны, повод включить XZ1 Compact в виш-лист.

Мне очень понравилось сочетание миниатюрного корпуса и мощи: в конце концов, тут вам и нормальная камера с записью 4К-видео, и поддержка LDAC, и раъем 3,5 мм на месте, и защита от воды есть, всякие свои фишки типа 3D Creator. И нет компромиссов – хочешь, используй две симки, хочешь, симку и карту памяти. Почему-то в журналистской среде принято ругать Sony и говорить, что китайские устройства за меньшие деньги дают луДшие возможности. Не знаю, братцы, если хочется, чтобы работал Android Pay, не было заморочек с ПО и обновлениями, ну и сотню ещё могу привести доводов «за» – смартфоны Sony оказываются одними из немногих адекватных аппаратов с Android на рынке. Вот тут и находится самая душа Sony XZ1 Compact, это отменное сочетание характеристик с дизайном, и точно лучший компактный смартфон этой IFA.

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