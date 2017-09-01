Мир современных гаджетов проникает практически во все сферы общей деятельности человека и образование к таковым тоже относится. Причем технологии помогут в обучении не только ученикам, но и самим учителям упростить учебный процесс, а также оптимизировать формат подачи материала. Какие же гаджеты в этом плане действительно будут полезными для учителей?

PocketBook 840 – лучше, чем бумага

PocketBook 840 – это обычный ридер, однако его ключевым элементом является то, что здесь изображение выводится на дисплей, выполненный по технологии электронных чернил. За счет этого одного заряда гаджета хватит примерно на 1 неделю активного использования. При этом он поддерживает огромный спектр расширений файлов, а при необходимости его можно использовать в качестве переносимого накопителя данных. Хотя даже собственной памяти ему будет достаточно для хранения порядка 2 тысяч книг, что можно сравнить с полноценной библиотекой.

Из недостатков этого ридера можно выделить лишь отсутствие подсветки экрана. Но при дневном свете читать с него в разы удобней, нежели с традиционного IPS или AMOLED, не говоря уже об устаревших технологиях вывода изображения TNT.

Ainol – бюджетный, но очень надежный планшет

Компания Ainol не очень популярна среди китайского производства, однако она уже порядка 5 лет выпускает весьма успешные модели планшетов под операционной системой Андроид. Для выполнения большинства «школьных» задач его будет более чем достаточно. А главное их преимущество – это стоимость. Буквально самые производительные модели обойдутся всего в 8 тысяч рублей, а базовые – в 5-6. Весомое преимущество планшета – это надежность и низкая стоимость запасных комплектующих. В школе разбить дорогостоящую технику очень легко, но Ainol в этом плане легко ремонтируется.

Интерактивные доски

Хоть интерактивные доски и нельзя полностью относить к гаджетам – это действительно крайне полезный учебный инструмент. В теории – это полноценный компьютер, но изображение выводится на специальную «интерактивную» доску. И вот она – реагирует на касания. Получается своего рода огромный сенсорный монитор, на котором можно запустить любую учебную программу или же продемонстрировать документальный материал. Но обойдется такое «удовольствие» недешево.

Проектор BenQ MS506

Недорогой, но с хорошей цветопередачей. Заявленная стоимость – всего 16 тысяч рублей. Мощность проекторных ламп здесь 3200 ANSI, а предельно возможное разрешение – 800 на 600 пикселей. Благодаря таким показателям изображение даже в светлой комнате будет заметным и четким, без традиционного «сглаживания» конечной картинки.

Стоит также заметить, что к данному проектору можно подключить практически любой источник сигнала, даже мобильные телефоны (лишь бы вся техника была подключена к одной сети). Можно изображение и видеофайлы выводить и с флешки, подключенной к проектору. Работать с таким гаджетом – очень просто.

Recorder Pen

Один из самых необычных, но крайне интересных гаджетов. Это своего рода ручка 2 в 1. Ею можно делать любые заметки, но при этом весь рукописный текст может трансформироваться в привычный текстовый документ, который впоследствии можно открыть на компьютере или планшете. Конечно же, качество распознавания текста не на высоте, но производитель постоянно обновляет ПО для данной ручки. Так что, ошибки достаточно быстро устраняют. Например, в последней версии Recorder Pen были добавлены следующие функции:

автоматическое обучение рукописному шрифту;

режим экономии энергии (когда не пользуются);

режим выборочной записи.

Единственный минус – это цена в 120 долларов.

Прибор для глушения сотового сигнала

Такие сейчас выпускают китайские производители и стоят они менее 1000 рублей. Причем есть ещё и комбинированные модели, которые глушат и беспроводной Wi-Fi сигнал, что позволит не отвлекаться ученикам от занятий. Принцип работы банален, настраивать такую «глушилку» - просто. У европейских учителей такой гаджет пользуется огромным спросом. Но есть один недостаток – на текущий момент эксплуатация таких устройств на территории Российской Федерации запрещена и является нарушением действующего законодательства. Но вскоре данные нормативы планируют пересмотреть.

XYZprinting Da Vinci – один из самых доступных 3D-принтеров

XYZprinting Da Vinci – с виду обычный 3D-принтер, но весьма доступный. Его заявленная стоимость – 14 тысяч рублей. Такие гаджеты во многих зарубежных школах используют для реализации проектов самих учеников (по большей части – с физики). Это как раз то, чего не хватает в российском образовании – интерактивности. Ученики не имеют возможности делать действительно интересные проекты. Вместо этого их чуть ли не вынуждают делать рефераты. Правда, абсолютно всех их скачивают из всемирной паутины.

А вот с принтером ученикам можно создать задание на построение модели небольшого моста. При этом нужно учитывать все законы физики и минимизировать нагрузку на опоры. Вряд ли сейчас кто-то с этим справится. Почему? Потому что образование ориентировано на теорию, а не на практику. XYZprinting Da Vinci – это лишь один пример, как можно увеличить количество практических занятий.

Итого, современные гаджеты действительно могут помочь в образовании. Более того, потребность учителей в них – намного выше, нежели у учеников. Главное – начать внедрять современные технологии в нынешние школы.