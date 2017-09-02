Сейчас компьютер играет важную роль в нашей повседневной жизни, и от скорости его работы зависит экономия нашего времени. Бывает, он начинает тормозить или зависает в очень важный момент. В этой статье будут приведены способы, позволяющие ускорить его работу.

Самый очевидный способ - замена комплектующих на более мощные. Процессор имеет смысл заменять на как минимум 40% более мощный, иначе будет затрачено много средств, а пользы они принесут мало. Очень важно увеличить объем оперативной память если, она часто загружена более чем на 75%. Это можно узнать в диспетчере задач, перейдя во вкладку "быстродействие". Производительность жесткого диска определяет плотность записи. Очень заметную прибавку скорости работы оказывает замена стандартного жесткого диска на более современный ssd.

Второй способ - ремонт или чистка ПК http://remontkomputerov-chelyabinsk.ru/remont-kompjuterov.html. Самая частая неисправность - поломка систем охлаждения, из-за которой падает тактовая частота процессора. Перегрев также возможен из-за пыли, скопившейся в системном блоке. В этом случае следует его очистить.

Третий способ - освободить место на диске портативного компьютера. Для нормальной работы windows на разделе диска, где он установлен должно быть свободно 5 - 10 гб.

Четвертый способ - дефрагментация. Дефрагментация собирает файлы из разбитых на маленькие части частей в единое целое, что положительно сказывается на работе жесткого диска. Важно - дефрагментация не нужна, если у вас ssd накопитель.

Пятый способ - переустановка операционной системы. Операционные системы windows имеют свойство засоряться со временем. При частой установке программ, windows лучше переустанавливать раз в год. Если компьютер начал тормозить со временем, переустановка системы - верный способ ускорить компьютер.

Шестой способ - осуществить проверку на вредоностное ПО. Вирусы могут сильно замедлить ПК. При подозрении на наличие вирусов, нужно использовать антивирус-сканнер. Но для безопасности лучше иметь постоянно работающий, надежный антивирус.

Седьмой способ - установка свежих драйверов. Если установлены старые драйвера или драйвера, установленные вместе с операционной системой, то следует скачать и установить с сайта производителя новые. Набольшее внимание стоит уделить драйверам для видеокарты

Восьмой способ - убрать лишние службы и программы из автозагрузки. Много программ сами ставятся автозагрузку, что увеличивает время загрузки компьютера и затормаживает его работу. Отключить программы от режима автозагрузки можно утилитой «Конфигурация системы». Чтобы ее открыть нужно нажать «Win + R» и ввести «msconfig», затем во вкладке «Автозагрузка» убрать галочки с лишних программ и служб.

В Windows версии 7 можно немного ускорить систему, если отключить украшения интерфейса windows. Для этого нужно перейти в Панель управления, выбрать «Система», и пройти в «Дополнительные параметры системы», нажать на кнопку «Быстродействие» и либо выборочно убрать галочки с ненужных вам элементов, либо поставить флажок на «Обеспечить наилучшее быстродействие».