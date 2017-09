Очень аккуратно и незаметно кудесники из Bose анонсировали Bose SoundLink Micro, маленькую колонку с большим звуком и рядом интересных особенностей. Напомню, в начале лета в продаже появились очень хорошие Revolve в двух вариантах: обычная и версия Plus. Это хорошие акустические системы – как говорят коллеги, Revolve Plus в некоторых магазинах продаётся даже лучше обычной модели. Людей подкупают возможности устройства, ведь SoundLink Revolve Plus, по сути, миниатюрный музыкальный центр с шикарным звуком. Зачем же Bose ещё одно устройство в линейке? Не копирует ли оно Bose SoundLink Color? Попробую рассказать об этом в формате десяти фактов (на самом деле их меньше, но не суть).

На данный момент Bose SoundLink Micro – самая доступная модель в линейке, цена в США 109 долларов, в России гаджет будет стоить около 7000 рублей (ориентировочно). Конечно, для наших потребителей это вовсе не «доступно», но теперь люди смогут включать в виш-лист средних по цене колонок и новейший продукт Bose. Считаю, с ценообразованием тут порядок, поскольку есть тут свои интересные фишки.

Фишка раз, у колонки есть клипса, что даёт возможность пристёгивать Bose SoundLink Micro к лямке рюкзака, к велосипеду, к джинсам и куда только позволит воображение. Клипса – вроде бы не такая важная деталь, но, на самом деле, в реальной жизни даёт вам ряд преференций. Я так и представляю, как иду в поход, и к рюкзаку пристегнута Micro, и всё так благостно и хорошо, что разливаются позитивные вибрации. Хотя о чём это я – я ведь не хожу в походы!

На фото какой-то нарядный чувак, это точно не я.

Фишка два, в описании есть вот какие слова: «We rigorously tested our speaker for all kinds of situations. We built this one to survive a fall in the pool. Or in the ocean. There’s no need to panic if you drop it. Just pull it out and hit play». Что это значит? Это значит, что можно уронить Bose SoundLink Micro даже в солёную воду, и ничего с ней не случится! Выдержит капли дождя, выдержит попадание под душ, падение в ванну. Вообще, для ванной или для комнаты отдыха в бане, сауне – идеальная штука.

Есть поддержка программы Bose Connect: это значит, что можно объединять две колонки в стереопару, обновлять ПО, изменять язык голосовых подсказок, делать другие штуки. Главное, можно будет проверить подлинность устройства – наверняка у Bose SoundLink Micro будет куча подделок. Есть спикерфон – отрадно, что это самая доступная АС Bose, но при этом, все типичные возможности тут сохранены. Хочешь провести совещание в лесу – положил колонку на пень, все собрались вокруг, позвонили кому надо, поговорили, пошли дальше жить в палатках. И хорошо, и храни вас Бог!

Время работы шесть часов и это пункт шесть! Для маленького устройства хотелось бы больше, но что уж тут теперь – это же «микро». Интересно, может ли колонка играть музыку во время зарядки. Звук – пока не слушал, но, думаю, инженеры Bose всё отладили, как положено. Тут есть пассивный излучатель и динамик, отрабатывающий весь спектр частот, полагаю, для такой малютки звук шикарный. Как приедет образец – послушаю и тут же вам доложу.

Если малютка Bang & Olufsen BeoPlay P2 подкупает дизайном, то Bose SoundLink Micro берёт заточкой на outdoor – гуляния, велосипеды, походы, активности на природе, пляжи и всё с этим связанное. Учитывая цену, модели можно предсказывать популярность и хорошее будущее. Надеюсь, у нас у первых появится образец и тут же будет обзор.

