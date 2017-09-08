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Как фотограф Time снимал девушек на iPhone. Фотоаппараты – всё?

08.09.2017 22:58 36

Как фотограф Time снимал девушек на iPhone. Фотоаппараты – всё?

Замечали, что редко появляются новости, где фотографы делятся опытом съёмки на какие-нибудь топовые Android-смартфоны? То ли фотографы в принципе брезгуют снимать на телефоны, то ли они так преданы iOS. Потому что заметки об очередных съёмках, где моделей запечатлели на камеру айфона, встречаются регулярно.

Смотрите, вот примеры ещё одной работы, на этот раз её подготовили для издания Time. Журналисты решили написать об успешных инициативных женщинах, меняющих наш мир. Журнал попросил помочь со съёмками бразильского фотографа Луизу Дёрр. Девушка отправилась в США, где получила шанс встретиться с самыми влиятельными женщинами и сохранить их образы.

Угадаете, почему Луиза Дёрр отказалась от «зеркалки»? Правильно, потому что iPhone всегда в кармане и под рукой, он хорошо фотографирует и не нужно таскать с собой гору оборудования.

Мне нравится, как легко и просто делать эти снимки. Как фотограф, я чувствую себя легко и непринуждённо. Такое чувство, как будто я снимаю своей рукой в тишине, без лишних приспособлений, устройств – только я и герой кадра.

Луиза Дёрр
Фотографировать Хиллари Клинтон или Селену Гомез на iPhone? Разве так можно? А почему бы и нет, тем более, проект оказался долгосрочным. Вначале снимали на iPhone 5, потом iPhone 6, 6s Plus и наконец на iPhone 7. Всего в серии фотосетов участвовали 46 дам. Конечно, некоторые сильно удивились, когда остались наедине с молодым фотографом, в руках у которой был телефон. Но результат понравился всем. Причём съёмки заняли совсем мало времени, фотосет длился около 5-10 минут, а самый быстрый прошел всего за 2 минуты.

Как фотограф Time снимал девушек на iPhone. Фотоаппараты – всё?

Приятным бонусом стал твит Тима Кука, где он отметил работу талантливой девушки.

Powerful stories, striking portraits! Bravo @TIME and Luisa Dorr #ShotoniPhone #SheIsTheFirst https://t.co/i5hS8IFgE8

— Tim Cook (@tim_cook) 7 сентября 2017 г.

Какой вывод можно сделать из этой истории? Хотите научиться фотографировать, покупайте iPhone и отражатель, ну и тренируйтесь на знаменитостях. Весьма бюджетный способ – потому что «зеркалка» с объективами будет стоить намного дороже. А на тот же iPhone SE можно делать отличные фотографии, не говоря уже о старших версиях.

Маленькая подсказка, публикуя снимки, не забывайте ставить тег #shotoniphone, магия Apple вам поможет.

Источник: Appleinsider

Источник

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Как фотограф Time снимал девушек на iPhone. Фотоаппараты – всё?
Как фотограф Time снимал девушек на iPhone. Фотоаппараты – всё?
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