Суббота, 9 Сентября

Безобидные шарики перепугали полицейских

09.09.2017 1:59 9

Безобидные шарики перепугали полицейских

В кино выходит культовый ужастик, фильм «Оно». По этому радостному для киноманов поводу пранкеры в небольшом городке Лититиц, что в штате Пенсильвания, устроили жестокий розыгрыш. Они повесили красные шарики над канализацией, копируя события из фильма. По сюжету злобный клоун похищал детей, отмечая свою деятельность красными шарами.

Безобидные шарики перепугали полицейских

Полицейские посвятили этому розыгрышу пост в Facebook, где похвалили пранкеров за творческий подход, но попросили больше так не делать. Ранее подобная акция прошла в Австралии, жаль, что её не поддержали по всему миру. Выходишь такой из дома и замираешь у подъезда, увидев, как рядом болтается на ниточке красный шарик, привязанный к канализационному отверстию. Страшно?

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Безобидные шарики перепугали полицейских
Безобидные шарики перепугали полицейских
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