Борьба с пиратскими сайтами и торрент-трекерами ведётся уже не первый год и можно предположить, что работа проводится успешно. Много сайтов закрылось за это время, некоторые попытались трансформироваться, но долго не протянули.

Пираты нашли выход, они распространяют украденный контент через облако Google Drive, причём делают это очень оригинальным способом.

В августе этого года Google получили почти 5000 запросов на удаление контента от голливудских киностудий. В каждом запросе находятся сотни ссылок на Google Drive, в которых содержится пиратский материал, видео и софт.

Google знала о возможной проблеме и в начале года включила хэширование загружаемых в облако файлов, проверяя все файлы на «чистоту». Но для пиратов это не помеха, ведь есть YouTube, его можно использовать в качестве хостинга и оставлять видео закрытыми и доступными только по ссылке, потом встраивая эти видео в социальных сетях.

Но нашёлся ещё более изощрённый способ делиться пиратским контентом при помощи сервиса Google – My Maps. Созданный в 2007 году, этот сервис позволяет пользователям создавать собственные карты. Вы заходите в сервис, создаёте точку на карте и прикрепляете к ней описание, а в описании можно разместить ссылку на закрытое видео с YouTube. Google не проверяет, какие точки на картах создают пользователи и что они пишут в описании. Главное не «спалиться» и не поставить метку над своим домом.

Как ответит Google – пока не известно. По количеству запросов и жалоб на удаление контента Google впереди всех, хотя хакеры используют и другие облачные сервисы, такие как Dropbox и OneDrive. Но так как Google предоставляет сходу 15 ГБ бесплатного хранилища, то выбор очевиден.

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