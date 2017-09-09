Использование тахографов в коммерческих транспортных средствах сегодня обязательно на всей территории России. Невыполнение этого требования наказывается серьезными штрафами. Тахограф – устройство, обеспечивающее контроль скорости и маршрута передвижения автомобиля. Поскольку его установка обязательна, с необходимостью монтажа сталкиваются многие владельцы коммерческих автомобилей. Подробнее о правилах, которые следует учитывать при установке, мы расскажем ниже.

Правила монтажа

Установка тахографа – процедура, которую лучше доверить специалистам. Если вы решили выполнить эту задачу самостоятельно, то учтите рекомендации для монтажа:

Установка оборудования осуществляется в 1Din разъем в салоне транспортного средства, в место для монтажа автомагнитолы. Устанавливать оборудование необходимо так, чтобы водитель видел его при движении, и чтобы он был доступен для калибровки.

Антенна тахографа (который можно купить на сайте glonassgps.com) должна быть расположена на крыше. Монтаж антенного адаптера не допускается под металлическими поверхностями, это может повлиять на качество передаваемого сигнала. Можно установить антенну на внутренней стороне лобового стекла, чтобы она «видела» небо.

Кабель от контроллера к девайсу должен быть уложен так, чтобы водитель мог контролировать его состояние. Разрезать кабель при укладке нельзя, также не рекомендуется его перегибать. По структуре провода бронированные, поэтому в местах изменения направления должен быть достаточно большой радиус. Также лучше, чтобы провод был уложен в сухом месте, на него нежелательно воздействие влаги.

В ряде случаев при монтаже спутникового оборудования требуется отключение датчика спидометра. При такой необходимости нужно протянуть кабель от девайса к спидометру. Учтите, врезать в контроллер спидометр запрещается. Для подключения сигнала необходимо использовать другой разъем.

В зависимости от оборудования и технических особенностей автомобиля, характеристики датчиков могут отличаться. Речь идет о параметрах сигнала, а также пройденном пробеге. Поэтому калибровку оборудования желательно доверить специалистам в этой области.

Установка тахографа – непростая процедура. Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно и надежно, то лучше доверьте этот процесс квалифицированным специалистам.