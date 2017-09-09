Утекла iOS 11 Golden Master, где раскопали интересные подробности о будущем iPhone 8 и кое-что ещё.

Apple Watch Series 3 с LTE

Apple готовит новые Apple Watch с LTE. Дизайн часов останется прежним, но колёсико Digital Crown получит красную отметку.

Portrait Lighting

Во время съёмки в режиме «Портрет» можно выбрать освещение, имитируя естественный свет, студийные софиты, всего будет 5 разных эффектов.

Запись видео

Добавят новые режимы записи видео: 1080p и 240 кадров в секунду, 4K и 24 кадров в секунду, 4K и 60 кадров в секунду.

True Tone экран

Судя по прошивке, разрешение дисплея в iPhone 8 составит 1125×2436 точек. В нём появится функция True Tone, как в новых iPad для более точной передачи оттенков, в зависимости от условий освещения.

Face ID и нет кнопки Home

Кажется, пришло время попрощаться со сканером отпечатков пальцев. Теперь защищать данные в телефоне будет Face ID, устройство отсканирует лицо пользователя. Ещё и пропадёт кнопка Home. Поэтому для выбора нужно карточки при оплате через Apple Pay придётся дважды нажать на боковую клавишу, ранее известную как Power. Теперь она именуется Side button. Этой же кнопкой можно и Siri запустить, если удерживать её.

Анимированные emoji

Переписываться в iMessage станет веселее, ведь там появятся анимированные эмодзи! Они называются «анимодзи» и будут следить за вашим голосом и мимикой, чтобы точно передавать эмоции

Ждём 12 сентября, когда узнаем обо всех остальных подробностях.

P.S. Дизайн iPhone 8 уже можно и не обсуждать, прошивка подтвердила очертания будущей новинки.

Источник: 9to5mac

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