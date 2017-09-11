Xiaomi Mi Notebook Pro – просто зверь-машина, если взглянуть на характеристики. Свежие процессоры Intel Core i5 и i7 8-го поколения, дискретная графика NVIDIA GeForce MX150, тонкий алюминиевый корпус, клавиатура с подсветкой, SSD ёмкостью до 1 ТБ. И целых 7 разъёмов: SD-слот, пара USB 3.0, пара USB Type-C, HDMI-порт и 3,5 мм разъём под наушники, 15,6-дюймовый экран с разрешением 1080х1920 точек.

«Макбук для бедных» получил очень бодрую начинку, хотя и уступает MacBook Pro текущего поколения по размерам. Он тяжелее, но думаю, что покупателей это не смутит. Ведь все любимые разъёмы на месте и можно пользоваться ноутбуком, не разоряясь на покупку переходников.

Тут ещё и встроенный в тачпад сканер отпечатков, и защитное стекло Corning, даже быстрая зарядка присутствует.

Цены в Китае такие. Младшая версия с процессором Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти стоит 5599 юаней ($860), с Intel Core i7 – 6399 юаней ($984), а топовая версия с Intel Core i7 и 16 ГБ стоит 6999 юаней ($1077).

Что тут скажешь, надо брать для тестирования и смотреть, удобно ли пользоваться ноутом, как он ведёт себя в работе, не перегревается ли? Хотя на презентации Xiaomi говорила, что уделила этому внимание и встроила эффективную систему охлаждения, вот и посмотрим.

Да, по дизайну ноут сильно смахивает на MacBook Pro, только толще, но зато — куча разъёмов, топовое железо и любимая народом Windows внутри. Вдобавок ещё и цены «вкусные», тут Xiaomi как всегда стабильна.

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