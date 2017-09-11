Год назад, когда Xiaomi показала Mi Mix, я обалдел от дизайна китайского чуда техники. Такого устройства ни у кого не было, в этом году мы видели разные безрамочные смартфоны, но этот по-прежнему остаётся самым эффектным. Теперь показали его преемника, Xiaomi Mi Mix 2 удался.

Его дизайном занимался всё тот же Филип Старк, он придумал образ поезда Евростар, наушников Parrot Zik, в его портфолио очень много интересных творений, теперь к ним добавился и новый смартфон. Возможно, уже нет того же эффекта, как в прошлый раз, когда никто не ждал такого смелого воплощения идеи. Теперь Xiaomi просто шлифует и улучшает и без того красивый продукт.

Тут стоит такая же камера, как и в Xiaomi Mi 6, но модуль один, портретным режимом пожертвовали в угоду дизайну. Зато осталась 4-осевая оптическая стабилизация, фотографии должны быть качественными. Во всяком случае, Mi 6 оставил очень приятное впечатление, а слабая камера была одним из главных недостатков старого Mi Mix. Теперь, как я это вижу, проблему решили.

Доработали начинку, поставили процессор посвежее и помощнее, теперь тут Qualcomm Snapdragon 835 и 6 ГБ оперативки во всех версиях. Смартфон работает во всех сетях – Xiaomi, видимо, планирует наступать по всей планете.

Меня удивило, что экран уменьшили: был дисплей 6,44 дюйма, а стал 5,99 дюйма. Видимо, слишком большая диагональ оказалась не слишком удачным решением. Зато теперь китайцы хвастаются, что экран занимает 95% передней части. Если помните, то они и Mi Mix первого поколения хвалили, а потом независимые измерения показали, что заявленные значения не совпадают с реальными. Посмотрим, что получится на этот раз, обманули или нет.

Разрешение у нового Mi Mix 2 составляет 2160 х 1080 точек, а корпус из керамики и алюминия. Причём для ценителей прекрасного будет топовая версия — вот там уже полностью керамический корпус, но за это удовольствие придётся доплатить.

Цены в Китае такие. Версия на 64 ГБ стоит $510, 128 ГБ — $560, 256 ГБ — $620. Самая дорогая версия со 128 ГБ собственной памяти и 8 ГБ оперативной стоит $730.

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