Я бы пропустил эту новость мимо, но как пропустишь – на моей памяти это чуть ли не первая зубная паста, разработанная специально для использования с электрическими зубными щётками. Полагаю, что подойдет любая щётка, но в описании зубной пасты упоминается Philips Sonicare, у меня, как раз, есть такая – надо будет попробовать дуэт. Щётка служит уже полгода, имеет сто режимов и возможностей, и, вероятно, я никогда их не изучу. Главное, долго держит батарея, чувствуешь, как после двух минут чистки словно никогда ничего не ел и очень это крутое ощущение.

Что касается пасты, то здесь торжество химических и маркетинговых технологий – некая ENZYME & MINERALS PRO-SYSTEM, растительные ферменты, размягчающие зубной налет, минеральные компоненты, обеспечивающие зубы кальцием и фтором, в составе вкусные Sorbitol, Silica, Glycerin, Aqua, Xylitol, Cocamidopropyl Betaine, Aroma, Xanthan Gum и другие интересные алхимические составляющие. В принципе, я давно уже использую R.O.C.S. и очень радуюсь, пасты хорошие, придумали и сделали в России (насколько я знаю), интересно будет попробовать эту «модель». Стоит 320 рублей. Если у вас электрическая зубная щётка – повод купить и попробовать.

Счастья вам, здоровья, здоровых зубов и храни Господь!

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