Пекин. Один день до презентации iPhone. Никогда не мог подумать, что на презентацию Xiaomi в этот день соберётся такая толпа. Если сравнивать оживленность публики с каким-то нулевым днём выставки, например, MWC или IFA, то трафик был схожий.

Ожидал увидеть один продукт, но подозревал, что этим не закончится. Ну аксессуары какие-то, умные гаджеты. Но нет, Xiaomi последовали за Apple и, так сказать, «вмазали» по хардкору, вернее по «харду».

Новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro.

Когда Xiaomi выпустила первые два Mi Notebook, я задавался вопросом: «Окей, альтернатива 12-шке и 13-шке от Apple есть, а где же альтернатива серьёзному рабочему решению?». Прошло чуть больше года, и его показали. Подержал в руках, немного попечатал и вот что заметил.

На презентации его тщательно сравнивали с 15-шкой от Apple, показывая, как китайский ноутбук превосходит Macbook Pro во всевозможных тестах производительности и в работе с графическими редакторами. Но самым интересным «подколом» стали, конечно же, порты USB и HDMI, тут нельзя не согласиться, их не хватает в компьютерах Apple. Но больше всего меня насторожило сравнение клавиатур. Apple сделала в Macbook Pro клавиши широкие, с минимальным ходом при нажатии, объясняя, что так удобней и правильней. Но Xiaomi не согласны с Apple и показывают, что их клавиши имеют более глубокий ход, а расстояние между ними больше. Сейчас я дам субъективную оценку этой ситуации: я работаю на новом Macbook Pro уже несколько месяцев, за это время я так и не привык к его клавиатуре. Даже так: пишу этот текст, и болят суставы в пальцах. С клавиатурами старого типа этого не происходит. Так что Xiaomi действительно в чём-то правы, по крайней мере, исходя из собственного опыта.

На презентации показывали, как парень переезжает этот ноутбук в закрытом состоянии на гироскутере, и ноутбук при этом выживает. Если вы имели дело с Xiaomi Mi Notebook, то знаете, как сделан его корпус. В новой модели видимых отличий нет, это очень прочный корпус, не знаю, верить или нет этому тесту, но то, что новый Mi Notebook Pro прочнее и при этом толще Macbook Pro 15 – это факт.

Экран, даже на ярком солнце, неплохо себя проявил, хоть он и глянцевый. Тест ноутбука проходил на улице, в специальном павильоне, но можно было словить момент, когда солнце сбоку просачивалось на стол.

Ещё одно наблюдение: тачпад стал работать значительно лучше. Прям очень хорошо, как для Windows-ноутбука. Первые впечатления от 15-дюймовой модели Xiaomi остались только положительные. Правильно сделали, что дали пользователям мощное рабочее решение за такую стоимость. А стоимость его – 6999 китайских юаней, это приблизительно $920.

Новый Xiaomi Mi Mix 2

Думаю, вы уже прочитали новости о новом флагмане Xiaomi, изучили его технические характеристики. Вот что я могу добавить: поигрался я с ним в руках около 30 минут, габариты довели до ума, уменьшив диагональ до 6 дюймов (было 6,44). На презентации инженер рассказал интересную историю о том, как в начале 2016 года Xiaomi отправила прототип в Google с просьбой добавить в Android поддержку нестандартных экранов. На тот момент, это было соотношение сторон 17:9. Google ответили – нет. Уже позже, в октябре 2016 года, Google выпустила «апдейт» с новыми «гайдлайнами» для разработчиков, в котором предупредила о новом формате экрана, уже 18:9, сославшись на прототип Xiaomi Mi Mix. Видимо, общими усилиями с другими производителями им удалось продавить тему нового формата экранов у смартфонов.

Xiaomi Mi Mix 2 не такой большой, как выглядит на фотографиях, зато безрамочность тоже «аккуратная» и не такая агрессивная, как на «рендерах». К сожалению, на стенде я так и не нашёл керамическую версию смартфона, а у стандартной модели основа теперь алюминиевая – такая конструкция прочнее.

Смартфон, естественно, не для всех, хотя на стандартную версию с 64-гб памяти цену сделали, на мой взгляд, приемлемую, $550 – хорошая цена за красивый смартфон.

Xiaomi Mi Note 3

Вот на этом устройстве Xiaomi сделали большой акцент, и понятно почему – это очередной бестселлер. Дизайн от Mi 6, диагональ экрана увеличена до 5,5 дюймов, притом, для своих габаритов, смартфон весьма лёгкий по ощущениям. Очень долго рассказывали о камере смартфона, сравнивая его камеру с iPhone 7 plus и Huawei P10 Plus, что для меня показалось очень странным. По факту, сравнивали смартфон из иной ценовой категории с весьма дорогими устройствами, я такое наблюдаю впервые.

Также возник вопрос о характеристиках: 6 Гб оперативной памяти, и, при этом, процессор Snapdragon 660. Обычно мы видим большое количество оперативной памяти в связке с флагманскими процессорами, а тут наоборот, видимо «волшебная связка» создана для стимуляции продаж. Ведь, по факту, такому устройству незачем столько памяти. Или Xiaomi готовится к Android 8.0 и для подстраховки делает железо с запасом?

Многие журналисты задавали вопрос, почему Mi Note 3 выглядит точно так же, как и Mi 6. Компания Xiaomi дала официальный ответ и объяснила это тем, что в будущем они собираются стандартизировать внешний вид всех устройств и прийти к общему узнаваемому внешнему виду.

Мероприятие было большим, фан-база у Xiaomi огромная, и журналистов, приехавших из далеких стран, было тоже много. Я спросил нескольких человек, как им мероприятие – ребятам всё очень понравилось. Китай, конечно, отдельный рынок – другие сервисы и привычки, если заглянуть в этот «мир» изнутри, то понимаешь, что такие компании, как Xiaomi, популярны в азиатских странах не только из-за цены – большинство сервисов круто адаптированы на этих смартфонах «из коробки». Это как Apple в США. Я наблюдал за тем, как китайцы пользуются iPhone и как смартфонами Xiaomi, и мне, почему-то, показалось, что китайские пользователи Apple используют iPhone не из-за удобства, а по каким-то другим причинам.

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