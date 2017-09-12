Вторник, 12 Сентября

Беспроводную зарядку для нового iPhone придётся подождать

12.09.2017 16:48 9

По слухам, одной из фишек нового айфона станет поддержка беспроводной зарядки, но Apple не успевает с выпуском фирменных аксессуаров для нового айфона.

На презентации сегодня анонсируют оригинальные зарядные устройства, но в продаже они появятся позднее. Так говорит Мин-Чи Куо, главный источник новостей о будущей технике Apple.

По его словам, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X будут поддерживать индукционную беспроводную зарядку универсального стандарта, так что продавцы аксессуаров обрадуются этому событию. Ещё бы, пока нет «родной» беспроводной зарядки, значит, можно продавать совместимые аксессуары от других производителей, выгода!

Почему же Apple тогда задерживает выпуск собственной продукции, теряя деньги? Говорят, что у Apple строгие требования в отношении беспроводной зарядки, поэтому приходится жертвовать сроками. Учитывая печальный опыт Samsung, когда та поспешила и не успела всё проверить, решение более чем логичное. В интернете всегда люди чем-то недовольны, но одно дело – крики рассерженных фанатов, а другое – судебные иски и выплаты пострадавшим.

Тем не менее, для Apple подобные «отложенные запуски» уже не новость, регулярные «запаздывания» становятся печальным признаком прогресса.

Вспомните, как гонялись люди в первые месяцы за наушниками AirPods, когда Apple не смогла предложить покупателям новинку в объявленные сроки. А ведь так хочется поскорее потратить деньги и получить наконец долгожданную новинку.

Источник: 9to5mac

Источник

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