Смартфон Doogee MIX совмещает в себе сразу несколько приятных бонусов. Во-первых, практически флагманский внешний вид. Фронтальная и тыльная сторона выполнены из стекла с закруглением краев. Во-вторых, двойная основная камера, об этому чуть позже. И наконец экран с действительно небольшими рамками по периметру. Такой экран позволяет смартфону с 5.5 дисплеем быть соизмеримым по габаритам со стандартными 5-дюймовыми смартфонами.

Кроме вот таких заметных достоинств Doogee в него заложена неплохая производительность. Установлен процессор MediaTek Helio P25; 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Но существует и более продвинутая версия на 6 Гб ОЗУ и 128 накопителя. Ну и конечно не стоит забывать что Doogee производит доступные девайсы и MIX не стал исключением.

Корпус не разборной, потому две sim-карты и sim плюс microSD можно установить через гибридный слот на левой его грани. Смартфон опоясывает матовая рамка на которой еле видны вставки антенн. Сверху подключается гарнитура, снизу расположен microUSB разъем и средний по громкости динамик. Здесь же за перфорация размещен разговорный микрофон. Кнопки громкости и питания, блокировки на месте справа.

На фронтальной части кроме 5.5 Super AMOLED дисплея внизу находится сканер отпечатков пальцев. Чуть правее ютится как настоящая жертва безрамочности ютится 5 Мп фронтальная камера. Расположение заведомо неудобное и потому при активации фронталки, аппарат сам предлагает его перевернуть для получения более удачных кадров. Интересно что датчики приближения, окружающего света и разговорный динамик на своем месте. Пускай и висят на самом краю.

Небольшое уточнение по поводу безрамочности. AMOLED дисплей при отображении картинки может подарить иллюзию отсутствия рамок и вовсе. Но на светлом изображении хорошо видно, что матрица расположена на расстоянии около 2 мм от правой, левой и верхней грани смартфона.

Основная двойная камера выступает над поверхностью тыльной стороны. Вспышка разместилась за пределами островка с камерами. Спинку украшает лого компании. Передняя и задняя часть поставляются с наклеенными пленками. Процессор MediaTek Helio P25 8-ядерный выглядит разумным решением:

для обеспечения хорошей производительности

достойной автономности (3380 мА*ч)

для сохранения ценовой доступности устройства.

Играть на нем можно практически во все, предварительно подобрав оптимальные настройки.

Смартфоном управляет Android 7.0 с дополнениями от Doogee. Здесь множество программных надстроек. Интерфейс Doogee MIX работает довольно шустро. Все же иногда случаются рывки при прокрутке, но критичными их не назовешь.

Основная камера с двумя объективами (16 и 8 Мп) хоть и выглядит многообещающе при тестировании большей частью не оправдало ожиданий. Естественно все строится на различных режимах: фото, монохромный снимок, панорами, а также есть pro режим, но настроек у него слишком мало. На основном экране управления есть доступ к фильтрам, активации вспышки и HDR режиму. Но что же с качеством фото? Здесь ситуация следующая: малейший недостаток света причиняет снимкам шумы, даже при ярком свете он иногда проявляется. Конечно получить неплохие кадры можно, но многие страдают от небольшого пере или недосвета.

Еще одна из возможность камеры - съемка 4К видео. На удивление нет проблем с экспонированием как при фото и расстраивает лишь отображение снятого ролика рывками. Как будто у него недостаточно кадров для плавности.

Фронталка обычная на 5 Мп. Качество среднее. И для успешных кадров достаточно яркого освещения. Как итог: неплохие фото с не самой хорошей детализацией. И конечно главное выработать привычку - переворачивать устройство перед тем как сделать селфи.

Стоит оценить шаг компании, которая дает возможность каждому получить в свое распоряжение необычный смартфон с классным дизайном и компактными габаритами. И да, можно иронизировать по поводу скорости Doogee MIX, но было упущением недооценивать вклад бренда в эволюцию бюджетных аппаратов.