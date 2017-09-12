Когда читаешь новость о том, что на выставке импортозамещения Дмитрию Медведеву подарили российский телефон, то сложно поверить в то, что это действительно отечественная разработка. Откуда негатив? Вспомните, что стало с «российским YotaPhone» – проект провалился, продали китайцам. Идея российская, а собрано в Китае. Хотя это не мешает Apple или Samsung собирать телефоны в Китае, оставаясь при этом американской и корейской компанией, соответственно.

В качестве подарка премьер-министру вручили устройство под названием Inoi R7. Это не горячая новинка, устройство презентовали ещё этой весной на выставке MWC в Барселоне. Телефон продаётся, его можно купить за 11 990 рублей. Особенность устройства – операционная система, он работает под OS Sailfish Mobile OS RUS. Система сертифицирована ФСБ на радость чиновникам, можно пользоваться таким смартфоном вместо любимого айфона, если американский гаджет запрещён на службе.

Sailfish – это разработка финской компании Jolla, где работали бывшие инженеры Nokia. Когда начались финансовые проблемы у стартапа, то open source творением заинтересовались российские инвесторы. Ведь, случись что с iOS или Android, с безопасностью систем можно попрощаться, нет доверия у наших чиновников в нынешние суровые времена холодного противостояния держав. Вот и занялись разработкой независимого проекта, где всё открыто и понятно.

Смартфон Inoi R7 по характеристикам совсем скромный. 5-дюймовый экран, процессор Qualcomm Snapdragon 210, 2/16 ГБ памяти, слот под карту, камеры на 5 и 8 мегапикселей, аккумулятор на 2500 мАч. Короче говоря, на алиэкспресе такие трубки долларов по 60-80 продают пучком, никому не надо. Тут собственный магазин приложений, софта мало, так что жить приходится в суровых условиях, никаких вам излишеств.

Сборка китайская, российско-финский софт и цена 11990 рублей. Импортозаместительный смартфон удался? Не верю, что наши чиновинки добровольно перейдут на такое устройство. Когда уже пробовали пересадить с Mercedes-Benz на «Волги», проект провалился.

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