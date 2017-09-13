В сети уже начинается традиционный бой людей «нетреволюциичтотутобсуждать» и желающих разжевать и разложить по полочкам все достоинства новых устройств Apple; моя роль в этом гуле голосов проста, донести основные факты как данность, а не как какие-то догадки.

Третьего ноября на Руси вожделенные смартфоны быстро закончатся, полетят самолеты с туристами, везущими iPhone X счастливым обладателям, продавать в первые дни будут за двести тысяч рублей, перед новым годом новинки Apple станут самым желанным подарком и состоятельные кроты потратят любые деньги, лишь бы стать обладателем заветной десятки.

Ни Samsung с Note 8, ни какие-то другие компании не смогут обойти Apple в зашкаливающей любви пользователей — я бы радостно рассказал про ФУНКЦИИ, но дело именно в любви. В Apple каждое устройство делают как последнее и, несмотря на недочеты, понимаешь, да, вот сюда вложили душу — поэтому уже лет десять я не расстаюсь с айфоном и макбуком. Куплю и новый iPhone X, в нем вижу единственный на рынке толковый аппарат с маленькими рамками, вижу отличный экран, вижу отличный дизайн, готов платить, покупаю билеты в Берлин на старт продаж. Ниже — немного подробней об особенностях юбилейного (и столь желанного) iPhone X.

Дизайн

Корпус — бутерброд из сверхпрочного стекла с рамкой из нержавеющей стали, два цвета, серый космос и серебристый, применена интересная технология окраски. Семь слоев, друг за другом, плюс еще один слой отражает свет и, видимо, сделает десятку еще интересней внешне. Разбить аппарат будет непросто, утопить тоже, защита по стандарту IP67, защита от пыли тоже есть; уронили в ванну, просто высушите и не парьтесь.

Столько слоев краски было нужно для достижения нужного оттенка, в Apple верны себе и наверняка провели сотни тестов для понимая, как красить юбилейный аппарат. Ранее такое мы видели только у Vertu и других селективных телефонов. Заряжать предстоит с помощью кабеля Lightning, в комплекте EarPods с Lightning, адаптер для наушников, кабель и блок питания. Мне больше понравилась серебристая версия, задник кажется белым, смотрится очень здорово.

Face ID вместо Touch ID

Так как тут больше нет кнопки под экраном, надо было как-то решать вопрос с секьюрностью, Apple Pay и с управлением в целом. Выход — аутентификация по лицу, говорят, что вероятность подделать или найти одинаковое лицо 1 к 1000000. В верхней части устройства куча датчиков, в том числе система камер TrueDepth с проектором точек, ИК-камерой и ИК-излучателем, все это хозяйство способно проецировать на лицо 30000 точек, затем, как пишут в пресс-релизе: «Изображение в инфракрасном спектре и точечная структурная карта пропускаются через нейронные сети для создания математической модели вашего лица».

Данные хранятся в модуле Secure Enclave, проверка происходит там же, благодаря машинному обучания Face ID всегда узнает вас в шапке или в очках. Данные хранятся на устройстве и не уходят в облако, вероятность взлома Face ID стремится к нулю. Насчет платежей, нажали кнопку на корпусе сбоку, когда стоите в магазине на кассе, появляется меню Apple Pay, ваше лицо считывается, оплата проходит.

Разблокировка происходит очень быстро, тут надо сказать еще и машинному обучению, и быстрому новому процессору A11 Bionic, и нейронным сетям, и Apple в целом. Отлично, что система не дает себя обмануть очкам, бородам, маскам, слепкам лица — наверняка это будет популярный способ хайпануть для тех, кто ищет дешевой популярности, но, зная щепетильность Apple в вопросах безопасности, вряд ли у кого удастся.

Никаких адаптеров Touch ID в продаже не появилось — хотя такой датчик используется в iPhone 8 и других iPhone прошлых поколений. И, наверняка, он еще долго будет самым популярным способом защитить свой смартфон — Face ID пока непривычен, удивителен, даже чуть страшен. Интересно попробовать в обычной жизни.

Офигенный экран

Главное, это OLED дисплей со всеми вытекающими — отличные цвета, контраст, черный цвет как надо, поддерживается HDR, баланс белого настраивается автоматически. Защита, напомню, надежное стекло, наверняка в России будут менять дисплеи у официалов. Диагональ экрана 5,8 дюйма, если вы забыли, у iPhone 8 Plus это 5,5 дюйма. То есть, это самый большой экран у iPhone, пусть даже сверху чуть места украдено датчиками — думаю, можно простить Apple за это.

За счет отказа от широких рамок корпус стал меньше, так что ощущения от iPhone с большим экраном будут примерно как от обычного iPhone 7 — да-да, по габаритам он ближе к такому смартфону, а не к «плюсам». Интересно, удалось ли сделать более устойчивым олеофобное покрытие.

Процессор

Не зря к привычному сочетанию A11 добавили приставку Bioniс; шесть ядер могут работать одновременно, хотя таких задач мало, обычно задействуется два или четыре ядра. При этом выросла энергоэффективность, улучшена совместная работа с графическим процессором, ну а Bionic — это машинное обучение, приложения дополненной реальности, 3D-игры, Face ID, возможность переноса слепка своего лица на анимированные эмодзи, создание масок. Бенчмарки можно не смотреть — iOS 11 наверняка будет работать плавно, гладко, без лагов.

Модификации

Два цвета, две модели с разной емкостью, 64 и 256 Гб. Правильно выбрать iPhone X 256 Гб. Потому что интенсивная запись 4К видео может очень быстро забить всю свободную память.

Отличная камера

Основная камера сдвоенная, разрешение 12 Мп, поддерживается двойная оптическая стабилизация; одна камера широкоугольная с диафрагмой ƒ/1.8, вторая с телеобъективом, диафрагмой ƒ/2.4. Хочешь, снимай портреты, хочешь, снимай пейзажи.

Говорят, лучше снимает в плохих условиях осещения, поддерживается съемка видео 4K/60 кадров в секунду, технологии HEIF и HEVC хорошо жмут фото и видео, можно сохранить вдвое больше контента. Дополненная реальность для фото — есть, портретный режим для селфи — есть, девушкам iPhone X наверняка понравится. Замедленная съемка видео, дополненная реальность при создании контента (спасибо процессору A11 Bionic), короче, весь разврат.

Беспроводная зарядка

Как и у iPhone 8, тут есть беспроводная зарядка и две компании, Belkin и mophie, сегодня озолотятся — их продукты уже предложены для новых устройств, милые зарядные коврики. Обещают в 2018-ом году царский зарядный ковер на три устройства Apple, можно будет заряжать iPhone X, часы и AirPods, для последних придумали зарядный беспроводной чехол, будет продаваться отдельно. Про аксессуары поговорим отдельно, пока же отмечу, что Qi — это хорошо в любом случае, пусть и несколько запоздало.

Цена?

Цены в России от 79 999 рублей, в США от 999 долларов, в Европе от 999 евро. Самая дорогая модификация в России будет стоить 91 990 рублей. Тут вроде бы и есть что обсудить, но перед нами юбилейный айфон с рядом уникальных характеристик; хочешь, покупай, не хочешь, не покупай.

О каких уникальных вещах я говорю? Дело в том, что сейчас аппараты без рамок это скорее маркетинговые чудовища, красивые на картинках, но неудобные в жизни. Здесь же нет датчика отпечатка пальца на задней части или в другой пятой точке — посмотрел, получил доступ к экрану. Здесь нельзя нажать подушечкой пальца на край дисплея, здесь нет идиотских оболочек, здесь наверняка с помощью камеры получится создавать отличный снимки, в общем, все для тех, кто не любит страдать, а любит просто пользоваться своим гаджетом во благо семьи, работы и Руси в целом.

То есть, если вы не поняли, в Apple очень хорошо всем показали из-за гор большой такой топор, привязанный к правильного размера древку; хвалиться стилусами и гнутыми плоскостями хорошо, но не забывайте, кто тут папа.

Папа — iPhone X.

P.S. Кстати, Россия в первой волне, но на всех iPhone X, конечно, не хватит, дефицитный товар и торговать им с прибытком можно будет долго и эффективно.

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