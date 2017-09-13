Презентацию новых часов начали с позитивных новостей. Дескать, Apple Watch быстро завоевали популярность, обогнали классические часы от старых именитых брендов. Да уже, такому успеху позавидуют любые часы на Android Wear или Tizen, разработки Pebble, Garmin или Polar.

Рекламная машина Apple работает изо всех сил, объясняя и показывая, какая полезная и нужная вещь, эти часы. На презентации напомнили, что с появлением Apple Watch второго поколения продажи стабильно растут, они увеличились на 50%, а вообще Apple Watch – лидер в часовой отрасли. Ещё бы, Apple даже легендарный Rolex обогнала. По традиции Apple похвасталась индексом удовлетворённости, по её данным часами довольны 97% покупателей. Выходит, что всё и так почти идеально, куда уж лучше?

Что показали?

Apple Watch Series 3 появятся в двух версиях, с LTE и без LTE. Это ключевое нововведение, остальные моменты уже не так важны.

По традиции часы и нового поколения, и старые модели получат watchOS 4, часики будут внимательнее следить за вашим пульсом. Сердце бьётся слишком быстро? Значит, пора отдохнуть, часы напомнят об этом. Также теперь Siri станет более толковой помощницей, теперь она отвечает на запросы, как на iPhone или iPad. Появятся новые экраны-циферблаты и будет больше функций для отслеживания физической активности.

Также Apple запускает программу Apple Heart Study. Она будет анализировать собранные данные при помощи компаний-партнёров для того, чтобы уведомлять врачей и пациентов о возможных проблемах. К слову, часы в 97 случаях из 100 дают правильный прогноз, определяя сердечные заболевания. И пусть пока часы не работают в качестве медицинского прибора, тем не менее, это полезное устройство для профилактики.

Что внутри?

Сведения, что называется, для галочки. Новый двухъядерный процессор, на его стороне более эффективное энергопотребление, часы при этом не увеличились в размерах, а SIM-карта спрятана внутри корпуса часов.

Дизайн не изменился?

Apple не стала ничего менять в дизайне часов, они всё те же, но есть и небольшое исключение. На колёсике Digital Crown появилась небольшая яркая красная отметка. И всё?

Да, теперь владельца модных часов смогут определить по такой маленькой детали знающие люди. Самые дорогие Apple Watch Edition теперь не только в белом, но и в чёрном цвете. Корпус, как и раньше, из керамики.

Учтите, что самая простая версия часов в алюминиевом корпусе лишена LTE, за эту функцию нужно доплатить. А вот стальные и керамические часы уже идут с LTE, но в России пока такие модели не продаются.

Как обычно, Apple разбавила гамму аксессуаров и предложила новые ремешки из кожи и целых 8 вариантов из нейлона, а силикон решили не обновлять.

Зачем часы с LTE?

Apple далеко не первая, кто решил добавить в часы SIM-карту. Например, Samsung Gear S ещё в 2014 году отличались такой возможностью. Часы с функцией смартфона? Да, не новинка, но интересно, как Apple объясняет, зачем нужны Apple Watch с таким дополнением?

Свобода общения – штука удобная, потому что бывают моменты, когда руки заняты, поговорить надо, а держать телефон неудобно. Если раньше разговаривать по Apple Watch можно было лишь в связке с iPhone, то теперь смартфон уже не нужен, часы стали автономной вещью. Можно уйти погулять из дома налегке, не забывайте, что Apple Pay работает автономно, таким образом, часы превращаются в универсальный и полезный инструмент. Можно текст продиктовать, музыку послушать, карты запустить — хоть вообще без айфона в люди выходи.

Больше всего меня волнует качество передачи голоса. Как пользователь Apple Watch Series 2, я категорически недоволен тем, как часы работают во время звонков. Меня слышно плохо, собеседники постоянно ругаются, даже когда часы прикладываешь к губам почти вплотную.

Всё равно люди постоянно что-то переспрашивают, требуя переключиться на телефон. На презентации всё было красиво, все отлично друг друга слышали, особенно впечатлило, как девушка поддерживала диалог посреди озера.

Ну и качество связи там у них! Надеюсь, что и на самом деле с часами проделали огромную работу, резко улучшив эту функцию, иначе для разговоров по-прежнему будет нужен телефон, пропадёт всякий смысл покупки Apple Watch с LTE.

Из других интересных моментов – прослушивание музыки без телефона. Да, и раньше в Apple Watch можно было загрузить плейлист, но требовался iPhone, а процесс синхронизации треков занимал целую вечность. Теперь бегунам будет веселее тренироваться, вопрос лишь в том, как долго продержится батарейка в таком режиме.

Представляете, бежишь, а часы и GPS запустили, и музыку по LTE подкачивают, да и приём сигнала скачет. Уверен, что в Apple понимают все трудности такой разработки, приложили усилия и продумали тонкие моменты, но бич всех таких часов со встроенной SIM-картой – маленькое время работы.

Другой момент, что будет с тарифами в России, какие условия предложат операторы? Пока это под вопросом. Как и появление версии с LTE, на российском сайте Apple присутствует только модель с GPS и алюминиевым корпусом. Так что у нас покупать Series 3 пока что смысла нет.

Когда появятся?

Предзаказ на обновленные часы Apple начинается 15 сентября, а в продаже они появятся 22 сентября. Но России в странах первой волны поставок, как обычно нет, часы у нас появятся позднее, с 29 сентября.

И вообще получается урезанный выбор. Не часов в керамическом корпусе, нет в стальном, только самая простая модель в алюминиевом корпусе.

Сколько стоят

А теперь поговорим о ценах. Новые Apple Watch Series 3 стоят $329, за версию с LTE придётся заплатить $399. Модель со стальным корпусом стоит уже $599. Керамические часы оценили в $1299.

В России новинка стоит от 27 490 рублей. Ещё раз напомню, что у нас не будет в продаже версии с LTE, вариантов с ремешками Hermes, стальным и керамическим корпусом. Только самая простая базовая модель Series 3 и всё.

Думаете, что дорого? В продаже остались Apple Watch Series 1 за 20 490 рублей. А вот Series 2 убрали из из ассортимента и правильно сделали. Кому они теперь нужны. Они превосходят Series 1 лишь более высоким уровнем защиты от воды и поддержкой GPS. А это уже не такие уж критичные возможности.

Надо брать?

Как видите, Apple постепенно улучшает возможности часов. То GPS, теперь LTE, но суть устройства не меняется. Это всё тот же навороченный трекер для проверки активности в течение дня. Apple старается создать образ полезного устройства, которое следит за вашим здоровьем, превращается в спутника и друга для молодых и активных.

Хотя в рекламе показали и других людей. Слепой марафонец, пожилая бабушка-пенсионерка, пловец с протезом – все эти люди пользуются часами Apple, устройство помогает жить, получать новые эмоции, мотивирует двигаться вперёд.

К часам Series 3 пока что слишком много вопросов. Что с качеством связи, что со временем работы – это главные вопросы. Кроме того, хочется понять, а будут ли вообще в России варианты с SIM-картой? Иначе смысла менять старые часы на новые вообще никакого нет.

P.S. А как вам рекламный ролик Apple с россиянином? Дмитрий-киборг, ты – герой!

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