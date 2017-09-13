Быстро пройдемся по самым главным вещам, касающимся новой Apple TV 4K, тут надо сразу же отметить, что рассчитывать на покупку и думать об этом стоит только тем, у кого уже есть телевизор с поддержкой 4K и HDR, если не планируете менять главный экран в гостиной, смело можно ничего не делать и продолжать использовать обычную Apple TV.

Цены — прежние (пока)

Интересно, что в Apple не стали просить больше за фильмы 4K, апдейт текущей библиотеки бесплатен, цена не отличается от обычных HD-фильмов и это, конечно, самая важная для всех нас новость. Захотелось вам получить новые эмоции от любимых картин, покупаете за 200000 рублей телевизор Loewe Bild, Apple TV 4K, библиотека обновляется, все хорошо, только позитивные вибрации.

Что такое HDR?

В Apple всегда умеют подать и продать технологии, вроде бы давно известные, но как-то проходящие мимо публики. Откуда люди в Москве узнали про LTE? С появлением iPhone 5S. FaceTime? Touch ID? Видимо, HDR, то бишь High Dynamic Range тоже будет открыт для большинства благодаря Apple. Вкратце — больше цвета и эмоций для фото и видео, лучше черный, лучшая детализация. Вспомним о поддержке 4K HDR в Netflix и Amazon Prime, то есть, кроме контента из iTunes, потихоньку качественное видео будет проникать и в сторонние сервисы.

Как происходит оптимизация?

В Apple говорят о том, что есть некая функция автоматического распознавания 4К на телевизоре и, в зависимости от вашего TV, картинка будет подстраиваться. При этом, появляется раскрыть потенциал и для старого FullHD телевизора, и для новейших OLED-моделей.

Что еще умеет делать Apple TV 4K?

Кроме просмотра фильмов, фотографий, прослушивания музыки с выходом новой версии TvOS появится AirPlay 2, что даст возможность передавать звуковой поток на разные устройства, например, это HomePod. По прежнему можно играть, быстро подключить Bluetooth-наушники, что для меня огромный плюс, поддерживается управление разными умными устройствами — прямо из Apple TV можно будет задвинуть шторы или открыть домофон.

Цены

Две модификации, 32 и 64 Гб, цены 13490 и 14990 рублей соответственно. Приставки кажутся кому-то дорогими, на самом деле, тут для ценителя легального контента есть все извращения; это и «Амедиатека» с кучей годных сериалов, и любые ТВ-программы, и вся нажитая за долгие годы библиотека iTunes, теперь в 4K, и все ваши фотографии, видосики, снятые на iPhone X. Можно сесть вечерком, включить красивый OLED-телевизор и со вкусом посмотреть все это, пока на улице валит снег или же лупит дождь.

В продаже Apple TV 4K появится с 15 сентября, я обновлюсь, когда куплю себе современный телевизор.

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