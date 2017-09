Много-много лет Apple придерживалась строгого правила. Вначале выходил «просто» iPhone, через год показывали его улучшенную версию с приставкой «s». Так в 2009 году вышел iPhone 3GS, два года спустя мы увидели 4s, а презентованный в 2013 году iPhone 5s вообще продаётся до сих пор. В этом году по традиции ждали iPhone 7s, но вместо него Apple сразу выкатила iPhone 8. Ну и дела, с чего это вдруг такие обновления?

Верните iPhone с буквой «s»!

Некоторые люди верят в то, что, покупая iPhone версии «s», то приобретаешь более стабильную и практичную версию телефона. Дескать, тут уже будет обкатанный софт, улучшенная начинка, разве что дизайн окажется прошлогодним. Ну и что с того, лишь бы всё работало нормально. Теория, надо признать, занятная, потому что в любом случае с каждым новым поколением iPhone становится всё мощнее и быстрее, характеристики постоянно дорабатывают, процесс бесконечный.

Сам себе реплика

Казалось, что эксплуатировать старый дизайн так долго невозможно. Рекордсменом стал iPhone 5. Он прожил короткую жизнь, его показали в 2012 году, 5 лет назад, но год спустя ему на смену пришёл iPhone 5s с теми же чертами, но слегка модернизированный внешне. Потом появился iPhone SE, по сути, то же самое. На дворе 2017 год, а iPhone 8 и 8 Plus не далеко ушли от дальних предков 2014 года, увидеть знакомые черты можно без увеличительного стекла. Apple не стала особо мудрить и устроила редизайн, сохранив прежние размеры и черты, просто заменив материалы и расцветки.

Дайте больше стекла

На сайте Apple написано, что «впервые передняя и задняя панели iPhone выполнены из стекла». Старожилы помнят, что точно такая же конструкция была и в iPhone 4, который появился в 2010 году. Позднее тот же самый дизайн унаследовал и iPhone 4s, так что утверждение очень странное.

Если не докапываться до мелочей, то теперь алюминиевый корпус сочетается со стеклом, стеклянные панели и спереди, и сзади. Поэтому будьте аккуратны с телефоном, лучше не ронять, цельнометаллический iPhone 7 уж точно был практичнее. Но зато теперь стекло смотрится красивее, так что уж сами решайте, на что сделать ставку: на дизайн или выносливость. iPhone 8, как и телефоны прошлого поколения, не боится воды и соответствует уровню IP67.

Если iPhone 7 продавался в 6 разноцветных вариантах, то iPhone 8 появится всего в трёх версиях. Будет серебристый цвет, розовое золото, вернут и любимый «космический серый», он же Space Gray. Ни Jet Black, ни красного, ни «просто» розового. Хотя, возможно, они появятся позднее, но это всего лишь моя догадка.

Что внутри?

Процессор стал ещё мощнее, теперь это A11 с 6 ядрами и более экономным расходом энергии. Новое железо годится и для дополненной реальности, чем больше устройств – тем лучше для разработчиков.

Беспроводная зарядка – ещё один аргумент в пользу нового iPhone 8. Да, это уже давно не диковинная вещь. Но куда Apple, туда и все, так что можно говорить о том, что в ближайшее время начнётся расцвет совместимых аксессуаров от самых разных производителей. Уж больно вкусная ниша простаивает. Ещё появилась быстрая зарядка – за полчаса до 50%. Правда, пока не могу сказать, какой именно блок питания нужно использовать.

Размеры экранов, разрешение – всё, как раньше, главное, что Apple добавила True Tone, теперь телефоны точнее адаптируют изображение на экране в зависимости от условий освещения.

Динамики стали на 25% мощнее по сравнению со старым поколением. И да, это всё те же стерео динамики.

Для съёмки используется новая 12-МП матрица с новым цветофильтром и светосилой f/1.8, в случае с iPhone 8 Plus дополнительная камера со светосилой f.2.8. Раньше оптическая стабилизация была лишь в iPhone 7 Plus, теперь она появилась и в «маленькой» восьмёрке. Смартфоны научились снимать видео в 1080p и 240 кадров в секунду, а также 4K 60 кадров в секунду.

Apple добавила специальную функцию «Портретный режим» для iPhone 8 Plus. Софт определит условия съёмки, после чего поможет изменит условия освещения в зависимости от обстановки. Это не фильтр, меняющий картинку, это работа автоматики в режиме реального времени. Таким образом, не страдает качество изображения, результат будет лучше, чем после обработки в какой-нибудь программе. Во всяком случае, в теории примеры выглядят очень убедительно. Правда, пока эта штука работает в бета-режиме.

iPhone 8 и 8 Plus – отстой?

Это телефон с привычной эргономикой. Тут кнопка Home под экраном, сканер отпечатков Touch ID, ничего нового. Так оно и хорошо! В мире миллионы консервативных людей, не все готовы взять и сразу перейти на iPhone X. Нет, многих устраивает то, что есть. Поэтому в линейке остаётся такой продукт. Через год, к примеру, iPhone 7 уже можно убрать с чистой совестью, а пока он будет продаваться вместе с нарядной свежей «восьмёркой».

Подходят старые аксессуары. К счастью, Apple не стала менять расположение клавиш, оставив всё на привычном месте. Учитывая, что встречаются ну очень дорогие чехлы, такой вариант не выглядит совсем безумным. Да, есть и те, кому нужна совместимость старого и нового.

iPhone 8 – модель 2017 года, но не очень дорогая. За iPhone X просят больше, это факт, а не все готовы переплачивать.

iPhone 8 можно купить без очередей, а iPhone X будет в дефиците. С этим сложно поспорить, думаю, что в первые дни фанаты разберут новые iPhone 8 и 8 Plus, но в целом, по рынку, купить «восьмёрку» будет куда проще, чем iPhone X, за которым в первые месяцы будут гоняться по всему миру.

Как-то мало улучшений…правда так думаете?

Окей, просто факты:

Стеклянно-металлический корпус.

Быстрая зарядка.

Беспроводная зарядка.

Улучшенный экран.

Более громкие динамики.

Доработанная камера, 4K@60 fps в телефоне – это не шутки!

Новый процессор, новая графика, Bluetooth 5.0 наконец.

Мало? Так покупайте iPhone X, там куча наворотов, не все же готовы переплачивать. Хотя по-хорошему, стоило бы назвать iPhone 8 старым и проверенным именем iPhone 7s, не было бы вопросов, иначе начинаешь путаться.

Сколько стоит?

iPhone 8 и iPhone 8 Plus будут с 64 и 256 ГБ памяти. Цены такие: iPhone 8 от $699, iPhone 8 Plus от $799. Телефоны появятся в продаже 22 сентября, России среди стран первой волны нет.

В России iPhone 8 оценили в 56 990 рублей, а iPhone 8 Plus в 64 990 рублей. В России официальные продажи начинаются 29 сентября.

Брать или нет?

Вообще материал на тему того, с какого айфона на какой лучше переходить, заслуживает права на жизнь. На мой взгляд, iPhone 8 и 8 Plus – это выбор тех, кто не хочет покупать по каким-то своеобразным причинам iPhone 7 и 7 Plus. Они, между прочим, подешевели и стали ещё более выгодным предложением, а сливать их с целью перехода на iPhone 8 и iPhone 8 Plus я не вижу смысла.

Вот и выходит, что пока что новинки получились промежуточным решением. Вроде и много чего обновили, но покупать не тянет. Уж если брать, то сразу iPhone X. Или как обычно, ходить со старым айфоном ещё один год, надеясь, что Apple наконец выпустит бескомпромиссное устройство, но такого не будет никогда.

