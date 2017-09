Приятная новость. Те, кто терпеливо ждал анонса новинок Apple и не спешил с покупками, могут сэкономить на покупке старых моделей.

iPhone SE подешевел на $50, тогда как iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus подешевели на $100.

Apple убрала из продажи iPhone 7 и 7 Plus в красном цвете, также исчезли и версии на 256 ГБ. Не велика потеря, зачем такой объём памяти в телефоне, всё равно сложно понять.

А вот снижение цены на кучу моделей, очень приятная новость. Если новый iPhone 8 стоит $699, то прошлогодний iPhone 7 обойдётся уже в $549. Правда, придётся выбирать между 64 ГБ в первом случае и 32 ГБ во втором. Потому что, если покупать iPhone 7 со 128 ГБ памяти, выгода уже не так очевидна. Я бы взял 7-ку и не думал, хороший получился телефон, тем более за $550.

Покупать ли iPhone 6s или 6s Plus в конце 2017 года? Я бы не стал приобретать 6s Plus, он не отличается особой прытью, 6s на его фоне смотрится повеселее, тогда как 6s Plus периодически раздражает подлагиваниями, как и его более современный брат iPhone 7 Plus. На мой взгляд, разница в $100 между iPhone 6s и iPhone 7 стимулирует доплатить и купить более современную 7-ку.

iPhone SE вообще получается универсальным решением на все времена. Маленький и удобный телефон, не придерешься за такие-то деньги.

Источник: Cnet

