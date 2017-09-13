Среда, 13 Сентября

Apple снизила цены на iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus и iPhone 7/7 Plus

13.09.2017 7:09 39

Apple снизила цены на iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus и iPhone 7/7 Plus

Приятная новость. Те, кто терпеливо ждал анонса новинок Apple и не спешил с покупками, могут сэкономить на покупке старых моделей.

iPhone SE подешевел на $50, тогда как iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus подешевели на $100.

Apple убрала из продажи iPhone 7 и 7 Plus в красном цвете, также исчезли и версии на 256 ГБ. Не велика потеря, зачем такой объём памяти в телефоне, всё равно сложно понять.

А вот снижение цены на кучу моделей, очень приятная новость. Если новый iPhone 8 стоит $699, то прошлогодний iPhone 7 обойдётся уже в $549. Правда, придётся выбирать между 64 ГБ в первом случае и 32 ГБ во втором. Потому что, если покупать iPhone 7 со 128 ГБ памяти, выгода уже не так очевидна. Я бы взял 7-ку и не думал, хороший получился телефон, тем более за $550.

Покупать ли iPhone 6s или 6s Plus в конце 2017 года? Я бы не стал приобретать 6s Plus, он не отличается особой прытью, 6s на его фоне смотрится повеселее, тогда как 6s Plus периодически раздражает подлагиваниями, как и его более современный брат iPhone 7 Plus. На мой взгляд, разница в $100 между iPhone 6s и iPhone 7 стимулирует доплатить и купить более современную 7-ку.

iPhone SE вообще получается универсальным решением на все времена. Маленький и удобный телефон, не придерешься за такие-то деньги.

Источник: Cnet

Источник

Как правильно произносится iPhone X?
На презентации новых iPhone Apple показала неожиданные фишки iOS 11
На презентации новых iPhone Apple показала неожиданные фишки iOS 11
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.