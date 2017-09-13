Новенькая iOS 11 появится 19 сентября, в принципе, уже летом стало понятно, что можно ожидать от новой мобильной системы Apple.

iMessage научилась работать с Apple Pay, Siri поможет с переводом текстов, iPad порадует режимом Split screen, когда одновременно запускаем два приложения, поддержку дополненной реальности ARKit, новый Control center, режим «Не беспокоить» во время езды за рулём, функцию записи видео с экрана. Будет работать drag-n-drop, это упростит копирование файлов.

На презентации новых айфонов 12 сентября рассказали и о новых фишках iOS 11, они особенно интересны с учётом появления нового iPhone X.

Face ID

Будем считать, что Apple уже похоронила Touch ID. Сканер отпечатков работает идеально, улучшать нечего, пора переходить на новую систему защиты личных данных. При помощи инфракрасных камер и технологии 3D-моделирования смартфон распознаёт пользователя. Face ID используется для разблокировки устройства, авторизации при платежах через Apple Pay. В общем, заменяет все те функции, где раньше использовался Touch ID, разработчики приложений, скорее выпускайте софт.

Анимированные эмодзи

Весёлая какашка стала практически символом презентации Apple. Но не одна она способна развеселить. При помощи датчиков и камеры iPhone X анализирует обстановку, копирует настроение пользователя и создаёт анимированный смайлик. Состроили гримасу, отправили её в iMessage, поддержки других сервисов пока нет. Возможно, что и вообще не будет, так и останется фирменной фишкой службы Apple. Телефон сохранит ролик в формате небольшого видео, после чего его можно будет отправить, кому угодно. Вот это уже здорово, не все же с айфонами ходят.

Новые жесты

Ну что, кнопки Home больше нет. Поэтому привыкайте к новым жестам. Запуск меню запущенных приложений, переключение между меню и Control Center, возвращение на шаг назад – всё это работает при помощи новых движений. Любопытно, конечно, как придётся менять привычки. Но если про 3D Touch можно забыть и никогда им не пользоваться, то теперь нужно осваивать все новые действия. Недаром на презентации сказали, что это самый революционный iPhone с момента выпуска первого iPhone в 2007 году.

Портретное освещение и селфи с размытым фоном

Apple добавила специальную функцию «Портретный режим» для iPhone X и iPhone 8 Plus. Софт определит условия съёмки, после чего поможет изменит условия освещения в зависимости от обстановки. Это не фильтр, меняющий картинку, это работа автоматики в режиме реального времени. Таким образом, не страдает качество изображения, результат будет лучше, чем после обработки в какой-нибудь программе. Во всяком случае, в теории примеры выглядят очень убедительно. Правда, пока эта штука работает в бета-режиме. Также iPhone X научится снимать селфи с эффектно размытым фоном.

Источник: The Verge

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