Среда, 13 Сентября

Как правильно произносится iPhone X?

13.09.2017 9:19 3

Давайте сразу разберёмся, как правильно произносить название нового смартфона Apple. iPhone X – это как? Айфон Икс, Айфон Десять, Айфон Экс?

X – многозначительная буква. X-files, разогнанные процессоры eXtreme Edition – что только не придумаешь. Но в случае с новым юбилейным iPhone под названием не скрывается слово, это всего лишь цифра. Отмечаем юбилей с размахом!

Всё-таки, правильный вариант такой, нужно использовать римскую систему нумерации. Apple в кои-то веки изменила традициям и обозвала смартфон иначе, предлагая по-новому взглянуть на приевшуюся схему.

Не верите? Вот вам рекламный ролик Apple в качестве доказательства. Айфон Десятка или Червонец, добро пожаловать в наш мир. Может, народ тебе какое-нибудь смешное название всё-таки придумает. Хотя айфон, он и в Африке айфон, чего тут изобретать.

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Как правильно произносится iPhone X?
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