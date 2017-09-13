Давайте сразу разберёмся, как правильно произносить название нового смартфона Apple. iPhone X – это как? Айфон Икс, Айфон Десять, Айфон Экс?

X – многозначительная буква. X-files, разогнанные процессоры eXtreme Edition – что только не придумаешь. Но в случае с новым юбилейным iPhone под названием не скрывается слово, это всего лишь цифра. Отмечаем юбилей с размахом!

Всё-таки, правильный вариант такой, нужно использовать римскую систему нумерации. Apple в кои-то веки изменила традициям и обозвала смартфон иначе, предлагая по-новому взглянуть на приевшуюся схему.

Не верите? Вот вам рекламный ролик Apple в качестве доказательства. Айфон Десятка или Червонец, добро пожаловать в наш мир. Может, народ тебе какое-нибудь смешное название всё-таки придумает. Хотя айфон, он и в Африке айфон, чего тут изобретать.

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