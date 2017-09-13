Кроме больших и взрослых анонсов на мероприятии Apple есть много всего вроде бы маленького, незаметного, вот я и решил это самое незаметное вытащить в один материал. Про лучшие беспроводные коврики для iPhone 8/X я еще подготовлю статью, делают их давно, делают их куча компаний, выбор велик.

AirPower

Большой зарядный стол сразу для трех устройств Apple, это наушники AirPods, новый iPhone и часы Apple Watch. Имейте в виду, что не для всех часов подойдет такая штука, например, если ремешок стальной, то положить сюда часы будет не просто. Зато можно спокойно заряжать минимум два айфона, что уже неплохо. Кроме этого, у Apple будет и маленькая беспроводная зарядка, похожая на подставку для Apple Watch. Пока о цене AirPower не говорят, узнаем подробности в 2018-ом году.

Оригинальные кейсы для iPhone 7 — подходят для iPhone 8!

Да, именно так, в официальном магазине сейчас пишут вот так, чехлы для iPhone 8 Plus/7 Plus. Аппарат стал лучше, при этом можно сохранить весь набор аксессуаров, это очень большой плюс для тех, кто не собирается пока радикально изменить свою жизнь с iPhone X.

Чехол с беспроводной зарядкой для AirPods

Экзотика, но вполне ожидаемая — здесь индикатор находится на лицевой панели и это чуть ли не единственное отличие. Конечно, очень круто положить наушники на столик и обойтись без кабеля. Цена чехла пока неизвестна.

Новый форм-фактор чехла для iPhone — фолио (только для X)

Пока сделали четыре цвета, это кожаный кейс в флипом, подкладка из микрофибры, может активировать смартфон. Для девушек находка, потому что не будет давать экрану соприкасаться с предметами в сумке. Цена ок — 7490 рублей, вполне доступно.

Apple Watch Edition — черная керамика!

Обычная белая керамика очень хороша, а теперь есть еще и черная кремика — с возможностью работать в отрыве от смартфона, с GPS, с Apple Music и поддержкой беспроводных наушников, это просто счастье, радость и позитивные вибрации. Модель пока не добавили на официальный сайт в России, зато есть в США, с ценой, $1299 долларов. Считаю, это лучшие умные часы на рынке, доступные, функциональные и способные дать вам больше пользы, чем обычные часы любой стоимости. Ну хотя бы заполните три кольца за день — я про подвижность — повторяйте месяц и потом скажите мне, что это бестолковая игрушка.

Новый айфон? Новые цвета для BeatsX!

Вот вышла восьмерка в необычном золотом цвете, вот вам новые Beats X, модификация «матовое золото». Если вдруг цвета популярных наушников начнут обновлять заранее, то присмотритесь, может среди них новый цвет нового айфона.

Ну и напоследок, после презентации как-то решил для себя, что переходить на новые часы Apple Watch пока не буду — а может и буду, интересно, как там с нашими операторами организуется работа. Для Apple TV 4К нужен соответствующий телевизор. Обязательно надо брать iPhone X, чехол с беспроводной зарядкой для AirPods, ну и AirPower, конечно, пригодится.

Если я что-то пропустил — напомните, мы тут все делаем быстро, в ночи, как положено. Счастья вам, здоровья и хороших гаджетов.

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