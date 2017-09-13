После любого анонса Apple в сети появляется очень и очень и очень много шуток на тему; большинство глупые, но встречаются и более-менее ок. Мы решили отобрать те, что более-менее ок и показать вам с небольшими пояснениями.

Эдди Кью и его красная HDR-рубаха

Уж больно наглядно показали разницу между обычной картинкой и HDR, есть даже подозрение, что приглушили цвета для лучшей демонстрации; в общем, картинка об этом.

Телевизор в стиле iPhone X

Я не думаю, что при использовании смартфона закрытый сенсорами кусок экрана будет как-то привлекать внимание или отвлекать — скорее, мы просто к этому привыкнем и все.

Бюсты Ленина, секс, насилие

Естественно, нельзя не обыграть Face ID, уже шутят о том, что для сканирования будут использовать маски или бюсты, строят догадки, как себя поведет сканер в той или иной ситуации. Заранее стоит сказать, что любые субстанции на лице вряд ли повлияют на работу системы, да и после бокса войти в телефон получится — все-таки, считываются 30000 точек, слепок получается как в фантастическом фильме.

Кстати, и у близнецов есть хоть одна индивидуальная черта — запоминание нюансов позволит избежать досадных недоразумений, когда в телефон залезет ваш близнец. Хочется в это верить. Очень хочется.

Мысли о переходе на iPhone X

Популярный мемасик про девушек и парня обрел второе дыхание, хочешь не хочешь а владельцы iPhone сейчас начинают посматривать на iPhone X и прикидывать, сколько придется добавить после продажи своей семерки или шестерки.

Какаха и будущее

Давайте не будем забывать, что интернет образовался из желания людей делиться котиками и порнушкой, так что все эти заумные разговоры про библиотеки оставим на совести выдумщиков. С другой стороны, на презентации было уж очень много анимированной какахи с индивидуальными чертами лица.

Традиционные шутки насчет цен на аксессуары

Жалуются, что фолио дорогое — друзья, так тут все просто, не хотите, не берите. Зайдите в ГУМе в Louis Vuitton и посмотрите, сколько стоит чехол для iPhone 7 Plus, тот, что с замочком. Около 90000 рублей. В Apple нашли, наконец, хорошего подрядчика для работы с аксессуарами из кожи, так что могут себе позволить назначать любую цену.

Фотки для памятников

Новые эффекты Apple действительно добавляют драматизма для портретов; шутники добавляют мерседесы и надписи типа «Братва помнит», вероятно, после выхода iPhone 8 и iPhone X появятся тысячи таких картинок. Окей.

Что думают владельцы Android?

Тут есть все на скрине — в течение ближайших месяцев градус аналитики насчет превосходства устройств на базе Android будет повышаться и повышаться; при этом каждый владелец флагманских смартфонов с этой ОС будет думать про iPhone X. Про него нельзя не думать!

Источник