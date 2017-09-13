Среда, 13 Сентября

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

13.09.2017 17:29 18

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

Самое долгожданное событие года – презентация Apple. Легкая дрожь и уют Steve Jobs Theatre, новой локации в новом кампусе Apple.

Очень трогательное начало с закадровым голосом Джобса, дань уважения создателю самой влиятельной технологической компании в мире. С первых минут чувствовалось напряжение и особое значение этой презентации — 10 лет iPhone, как никак. В голосе Кука даже слышалась нотка дрожи, как будто вот-вот пустит слезу.

Естественно не обошлось без вводной информации про новые магазины, про заботу о покупателе и даже акцент сделали на проблеме стихийных бедствий в Америке с просьбой продержать народ пожертвованиям через сервисы Apple.

ДНК Apple

Сразу зашли с козырей и возможностей iPhone. Для меня очень важным показателем стали слова про мобильную фотографию на самом начальном этапе презентации.

Программа Today at Apple запущена в Apple Store где людей учат кодить и фотографировать на устройствах Apple. Очень круто, молодцы!

Вся вводная часть выглядела как: «Apple — строительная компания». Новый кампус, новые магазины и даже летний кинотеатр в Милане под отрытым небом. Теперь Apple будет показывать архитекторам «как надо делать».

Apple Watch

Витиевато подали информацию о продажах Apple Wach. Часы обогнали Rolex и стали первыми в списке продаж всех часов в мире. Только вот цирфы Тим Кук, как-то не хочет показывать.

Очень удивил видеоролик, в котором участвовал русский парень Дмитрий с ногой-протезом, который общался со своими часами. Показали, как часы мотивируют Диму стать «лучшей версией себя». Он плавает в бассейне и каждый день старается закрывать круги активности. Apple всегда умела убеждать, но такие видеоролики с реальными отзывами людей очень трогают.

Новые Apple Watch Series 3 показали. И да, у них красная кнопка, все как в утечках. Да, есть поддержка LTE. Есть ли причины обновлять свои старые часы? Нет! Часы как средство связи — не самое удобное решение, а учитывая время работы Apple Watch, то тем более.

У Apple Watch будет поддержка Apple Music и возможность транслировать это все на AirPods.

Часы на 70% быстрее чем предыдущее поколение. Очень ускорилась работа и запуска Siri. Новый чип W2 для Bluetooth и Wifi, на 85% быстрей.

Появился альтиметр. Это все хорошо, если вы покупаете новые часы не имея старых. Если есть предыдущие поколения часов для меня и, думаю, для вас обновление не критичное.

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

Apple всерьёз продвигает тему телефонных звонков на часах, к примеру, во время занятий спортом. Безусловно, сценарий возможный и жизненный, но не настолько, чтобы бежать и обновлять свои часы.

Керамическая модель теперь будет ещё и в чёрном цвете, но штука очень дорогая и нишевая. Есть Series 3 с LTE и без, и так же оставили Apple Watch Series 1. С 22 сентября стартуют продажи. Цены оставили прежние, $330 и почти $370 за можешь с LTE, тут ничего удивительно, просто минорное обновление. Тим Кук назвал новые Apple Watch «40 миллионов песен на вашем запястье», интересно – у них там везде чтоли такая связь стабильная, что позволяет воспроизводить музыку на лету?

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

Apple и ТВ

Apple TV — ещё одно минорное обновление. Смотрел и засыпал. Понятное дело, что 4-е поколение, понятное дело, что поддержка 4К и HDR. Apple TV 4K — вот такое незамысловатое название.

Все, кто купил контент в HD, получат автоматически доступ к этому контенту в 4K без доплаты.

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

На секунду словил себя на мысли, что у Apple уже так много продуктов, что пока дождешься информацию об iPhone — можно заскучать. Но ничего, презентация раз в год, даже мелкие обновления можно потерпеть.

К этому моменту уже было маленькое разочарование от того, что слив за сливом сходятся и подтверждаются.

iPhone!

Первый iPhone — мультитач iPhone 3G — Apple Store iPhone 4 — ретина экран iPhone 4S — Siri iPhone 5s — Touch ID iPhone 7 Plus — двойная камера

Каждая новая крутая фишка появлялась спуся одно, два поколения устройств.

И вот тут стало ясно, что все сливы были правдивы — iPhone 8 и 8 plus. Дизайн изменили и добавили стекло на давнюю часть.

Новый чип A11 Bionic: 64 бита, 6 ядер — процессор зверь. На 70% быстрее чем А11 и я в это верю. Но! IPhone 7 plus до сих пор очень быстрое устройство.

Подлатали старые болячки, подтянули качество камеры и работу автофокуса в темноте. Пообещали лучше снимки ночью и крутой динамический диапазон. Пока не проверю — не поверю.

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

Акцент стоял на правильной цветопередаче и детализации. Но все это мы слышали в прошлом году. По сути, Apple опять кинули нам косточку и немного обновили камеру.

Интересной фишкой мне показались дополнительные фильтры при съемке портретов с выбором специального освещения. Вот ради этого можно похлопать Apple за обновление камеры.

Запись видео в 4К/60fps и 1080p/240fps — это очень круто, очень ждал эти режимы.

Про AR рассказали именно в блоке о камере. Но про возможности AR мы уже наслышаны и насмотрелись крутых демок в Twitter, осталось тестировать собственноручно. Мне кажется, что AR будет очень популярен.

Новый iPhone поддерживает беспроводную зарядку, именно поэтому его спинка покрыта стеклом. Вынужденная мера, а вот как она повлияла на практичность устройства, вот это другой вопрос.

Крутость в том, что Apple разместит свои беспроводные зарядки во многих местах в Америке и Европе. В кафе, барах, аэропортах и машинах. Это сильный ход!

И да, iPhone обзавелся быстрой зарядкой и это то, что я очень давно ждал. В продаже c 22 сентября. Модели на 64 и 256 ГБ.

И…one more thing, как давно его не было! Первый раз Тим Кук воспользовался заветной фразой Джобса чтобы показать там смартфон, о котором мы узнали вообще все ещё за месяц до анонса. И произносится новый айфон «iPhone X» как iPhone 10.

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

Смартфон из стали и стекла. Смартфон от Apple с безрамочным Super Retina OLED экраном на 5,8 дюймов и разрешением 2К, с поддержкой HDR10 и функцией TrueTone.

У iPhone X нет кнопки Home, чтобы вернуться на главный рабочий стол нужно совершить свайп снизу-вверх по экрану. Во время презентации ведущий не смог запустить Siri по голосовой команде, и отшутился, мол «она выключена».

Face ID — еще одна функция из сливов в интернете. Распознавание лица при помощи специального датчика. Все это было в смартфонах Samsung. Осталось надеяться, что работает не хуже и то и лучше. Face ID привязан к новому чипу А11 и использует машинное обучение. Возможно это позволит распознаванию лица лучше, чем у Samsung. На презентации показали, что вы можете менять свой внешний вид, прическу и головные уборы и Face ID все равно обучится и будет вас узнавать. Если на практике так — снимаю шляпу.

А что же с Touch ID? Видимо это его замена. Старое поколение защиты данных уходит и приходит новое. Вот чем отличается Apple и Samsung. Первые не дают вам выбора и популяризируют свои нововведения принудительно, Samsung оставляет и сканер отпечатка пальца, и распознавание лица, но на этом все заканчивается.

iPhone X – самая «слитая» презентация Apple за все время

Aminoji — анимированные эмоджи и возможно кто-то обрадуется этому обновлению больше чем iPhone X. Анимированные Amoji при помощи вашего лица будут работать в iMessage на iOS 11.

Крейг Федериги вышел на сцену и не смог разблокировать iPhone X с первого раза, для меня это было немного шоком, подтверждающим, что Apple с каждым разом все больше и больше усложняет свои продукты и в этом нет ничего хорошего.

Когда Apple начали показывать общение сотрудников при помощи анимированных Emoji, зал ликовал, но мне показалось это очень странным.

Камеру в iPhone X улучшили, у телефото линзы светосила f/2.4 и теперь у каждой камеры есть оптическая стабилизация. По сути, все это, на мой взгляд, могло быть у камеры iPhone 7 plus, но Apple любит выдавать нам все маленькими порциями который год подряд.

Новый iPhone X работает, якобы, на 2 часа дольше iPhone 7. Apple сделали универсальную беспроводную зарядку AirPower для iPhone X, Apple Watch и обновлённого чехла для AirPods. Вот это будет очень удобно.

Как всегда, Apple берет то, что уже есть на рынке и доводит до ума. Если беспроводная зарядка, то самая удобная и сразу для нескольких устройств, если распознавание лица, то самообучающееся.

Всё лучшее для вас

У Apple, безусловно, получились крутые продукты, эффект ожидания которых подпортили все утечки и сливы информации. По сути мы знали все, задолго до презентации. Для меня эта презентация даже больше не про новый iPhone, а про переход на новую технологию безопасности и отказ от Touch ID. Сегодня Apple практически незаметно отправили на свалку технологий Touch ID заменив его Face ID. Так что да, наши iPhone’ы опять устарели.

В продаже iPhone X появиться позже, 3-го ноября по цене от $999. Ну что ж, придётся купить. И в конце Тим Сказал, «я надеюсь, что Стив бы гордился нами», я тоже надеюсь, что это так.

Источник

Apple снизила цены на iPhone в России
Как пользоваться быстрой зарядкой в iPhone X и iPhone 8?
Как пользоваться быстрой зарядкой в iPhone X и iPhone 8?
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.