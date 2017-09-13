Самое долгожданное событие года – презентация Apple. Легкая дрожь и уют Steve Jobs Theatre, новой локации в новом кампусе Apple.

Очень трогательное начало с закадровым голосом Джобса, дань уважения создателю самой влиятельной технологической компании в мире. С первых минут чувствовалось напряжение и особое значение этой презентации — 10 лет iPhone, как никак. В голосе Кука даже слышалась нотка дрожи, как будто вот-вот пустит слезу.

Естественно не обошлось без вводной информации про новые магазины, про заботу о покупателе и даже акцент сделали на проблеме стихийных бедствий в Америке с просьбой продержать народ пожертвованиям через сервисы Apple.

ДНК Apple

Сразу зашли с козырей и возможностей iPhone. Для меня очень важным показателем стали слова про мобильную фотографию на самом начальном этапе презентации.

Программа Today at Apple запущена в Apple Store где людей учат кодить и фотографировать на устройствах Apple. Очень круто, молодцы!

Вся вводная часть выглядела как: «Apple — строительная компания». Новый кампус, новые магазины и даже летний кинотеатр в Милане под отрытым небом. Теперь Apple будет показывать архитекторам «как надо делать».

Apple Watch

Витиевато подали информацию о продажах Apple Wach. Часы обогнали Rolex и стали первыми в списке продаж всех часов в мире. Только вот цирфы Тим Кук, как-то не хочет показывать.

Очень удивил видеоролик, в котором участвовал русский парень Дмитрий с ногой-протезом, который общался со своими часами. Показали, как часы мотивируют Диму стать «лучшей версией себя». Он плавает в бассейне и каждый день старается закрывать круги активности. Apple всегда умела убеждать, но такие видеоролики с реальными отзывами людей очень трогают.

Новые Apple Watch Series 3 показали. И да, у них красная кнопка, все как в утечках. Да, есть поддержка LTE. Есть ли причины обновлять свои старые часы? Нет! Часы как средство связи — не самое удобное решение, а учитывая время работы Apple Watch, то тем более.

У Apple Watch будет поддержка Apple Music и возможность транслировать это все на AirPods.

Часы на 70% быстрее чем предыдущее поколение. Очень ускорилась работа и запуска Siri. Новый чип W2 для Bluetooth и Wifi, на 85% быстрей.

Появился альтиметр. Это все хорошо, если вы покупаете новые часы не имея старых. Если есть предыдущие поколения часов для меня и, думаю, для вас обновление не критичное.

Apple всерьёз продвигает тему телефонных звонков на часах, к примеру, во время занятий спортом. Безусловно, сценарий возможный и жизненный, но не настолько, чтобы бежать и обновлять свои часы.

Керамическая модель теперь будет ещё и в чёрном цвете, но штука очень дорогая и нишевая. Есть Series 3 с LTE и без, и так же оставили Apple Watch Series 1. С 22 сентября стартуют продажи. Цены оставили прежние, $330 и почти $370 за можешь с LTE, тут ничего удивительно, просто минорное обновление. Тим Кук назвал новые Apple Watch «40 миллионов песен на вашем запястье», интересно – у них там везде чтоли такая связь стабильная, что позволяет воспроизводить музыку на лету?

Apple и ТВ

Apple TV — ещё одно минорное обновление. Смотрел и засыпал. Понятное дело, что 4-е поколение, понятное дело, что поддержка 4К и HDR. Apple TV 4K — вот такое незамысловатое название.

Все, кто купил контент в HD, получат автоматически доступ к этому контенту в 4K без доплаты.

На секунду словил себя на мысли, что у Apple уже так много продуктов, что пока дождешься информацию об iPhone — можно заскучать. Но ничего, презентация раз в год, даже мелкие обновления можно потерпеть.

К этому моменту уже было маленькое разочарование от того, что слив за сливом сходятся и подтверждаются.

iPhone!

Первый iPhone — мультитач iPhone 3G — Apple Store iPhone 4 — ретина экран iPhone 4S — Siri iPhone 5s — Touch ID iPhone 7 Plus — двойная камера

Каждая новая крутая фишка появлялась спуся одно, два поколения устройств.

И вот тут стало ясно, что все сливы были правдивы — iPhone 8 и 8 plus. Дизайн изменили и добавили стекло на давнюю часть.

Новый чип A11 Bionic: 64 бита, 6 ядер — процессор зверь. На 70% быстрее чем А11 и я в это верю. Но! IPhone 7 plus до сих пор очень быстрое устройство.

Подлатали старые болячки, подтянули качество камеры и работу автофокуса в темноте. Пообещали лучше снимки ночью и крутой динамический диапазон. Пока не проверю — не поверю.

Акцент стоял на правильной цветопередаче и детализации. Но все это мы слышали в прошлом году. По сути, Apple опять кинули нам косточку и немного обновили камеру.

Интересной фишкой мне показались дополнительные фильтры при съемке портретов с выбором специального освещения. Вот ради этого можно похлопать Apple за обновление камеры.

Запись видео в 4К/60fps и 1080p/240fps — это очень круто, очень ждал эти режимы.

Про AR рассказали именно в блоке о камере. Но про возможности AR мы уже наслышаны и насмотрелись крутых демок в Twitter, осталось тестировать собственноручно. Мне кажется, что AR будет очень популярен.

Новый iPhone поддерживает беспроводную зарядку, именно поэтому его спинка покрыта стеклом. Вынужденная мера, а вот как она повлияла на практичность устройства, вот это другой вопрос.

Крутость в том, что Apple разместит свои беспроводные зарядки во многих местах в Америке и Европе. В кафе, барах, аэропортах и машинах. Это сильный ход!

И да, iPhone обзавелся быстрой зарядкой и это то, что я очень давно ждал. В продаже c 22 сентября. Модели на 64 и 256 ГБ.

И…one more thing, как давно его не было! Первый раз Тим Кук воспользовался заветной фразой Джобса чтобы показать там смартфон, о котором мы узнали вообще все ещё за месяц до анонса. И произносится новый айфон «iPhone X» как iPhone 10.

Смартфон из стали и стекла. Смартфон от Apple с безрамочным Super Retina OLED экраном на 5,8 дюймов и разрешением 2К, с поддержкой HDR10 и функцией TrueTone.

У iPhone X нет кнопки Home, чтобы вернуться на главный рабочий стол нужно совершить свайп снизу-вверх по экрану. Во время презентации ведущий не смог запустить Siri по голосовой команде, и отшутился, мол «она выключена».

Face ID — еще одна функция из сливов в интернете. Распознавание лица при помощи специального датчика. Все это было в смартфонах Samsung. Осталось надеяться, что работает не хуже и то и лучше. Face ID привязан к новому чипу А11 и использует машинное обучение. Возможно это позволит распознаванию лица лучше, чем у Samsung. На презентации показали, что вы можете менять свой внешний вид, прическу и головные уборы и Face ID все равно обучится и будет вас узнавать. Если на практике так — снимаю шляпу.

А что же с Touch ID? Видимо это его замена. Старое поколение защиты данных уходит и приходит новое. Вот чем отличается Apple и Samsung. Первые не дают вам выбора и популяризируют свои нововведения принудительно, Samsung оставляет и сканер отпечатка пальца, и распознавание лица, но на этом все заканчивается.

Aminoji — анимированные эмоджи и возможно кто-то обрадуется этому обновлению больше чем iPhone X. Анимированные Amoji при помощи вашего лица будут работать в iMessage на iOS 11.

Крейг Федериги вышел на сцену и не смог разблокировать iPhone X с первого раза, для меня это было немного шоком, подтверждающим, что Apple с каждым разом все больше и больше усложняет свои продукты и в этом нет ничего хорошего.

Когда Apple начали показывать общение сотрудников при помощи анимированных Emoji, зал ликовал, но мне показалось это очень странным.

Камеру в iPhone X улучшили, у телефото линзы светосила f/2.4 и теперь у каждой камеры есть оптическая стабилизация. По сути, все это, на мой взгляд, могло быть у камеры iPhone 7 plus, но Apple любит выдавать нам все маленькими порциями который год подряд.

Новый iPhone X работает, якобы, на 2 часа дольше iPhone 7. Apple сделали универсальную беспроводную зарядку AirPower для iPhone X, Apple Watch и обновлённого чехла для AirPods. Вот это будет очень удобно.

Как всегда, Apple берет то, что уже есть на рынке и доводит до ума. Если беспроводная зарядка, то самая удобная и сразу для нескольких устройств, если распознавание лица, то самообучающееся.

Всё лучшее для вас

У Apple, безусловно, получились крутые продукты, эффект ожидания которых подпортили все утечки и сливы информации. По сути мы знали все, задолго до презентации. Для меня эта презентация даже больше не про новый iPhone, а про переход на новую технологию безопасности и отказ от Touch ID. Сегодня Apple практически незаметно отправили на свалку технологий Touch ID заменив его Face ID. Так что да, наши iPhone’ы опять устарели.

В продаже iPhone X появиться позже, 3-го ноября по цене от $999. Ну что ж, придётся купить. И в конце Тим Сказал, «я надеюсь, что Стив бы гордился нами», я тоже надеюсь, что это так.

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