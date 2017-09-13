Скажу я вам откровенно, iPhone уже давно не эталон по времени работы. Если 5 лет назад над Android-смартфонами смеялись и шутили, сколько часов ежедневного владелец проводит у розетки, то потом стали прикалываться и над айфонами. А что делать, устройства постоянно подключены к интернету, из рук их не выпускают, при этом корпуса становятся всё тоньше, а ёмкость батарей остаётся на прежнем уровне.

Есть проблема, будет и решение. На Android-смартфонах всё решается просто, покупаете телефон с функцией быстрой зарядки, вот и всё. У разных производителей разные технологии. Где-то Qualcomm QuickCharge, у других свои названия – Dash Charge у OnePlus или mCharge у Meizu. Суть при этом одна и та же, телефон быстро заряжается, пока человек занимается своими делами. В среднем, за полчаса можно подзарядить батарейку на 40-50%, а этого спокойно хватает на несколько часов использования устройства.

Напомню, что в комплекте с iPhone идёт маломощный адаптер питания на 5 Вт. С ним iPhone 7 заряжается не особо быстро, что уж говорить про версии 6s Plus или 7 Plus. В коробке с новыми iPhone 8 и iPhone X лежит всё тот же скромный адаптер.

Поэтому я уже давно пользуюсь комплектными блоками питания от iPad на 12 Вт. Время зарядки стремительно сокращается, с батарейкой проблем нет, спустя год-полтора аккумулятор по-прежнему работает нормально, судя по личному опыту. Цена вопроса – 1590 рублей за адаптер, купить его можно в любом магазине. Дёшево и сердито, как говорится. Но всё-таки это не такая уж быстрая зарядка, как хотелось бы.

Странно, но Apple продаёт более мощный адаптер по цене слабой версии

Как с ней обстоят дела у Apple после презентации новинок? В описании характеристик новых iPhone 8 и iPhone X сказано, что работает функция быстрой зарядки. Телефоны заряжаются до 50% за 30 минут, результаты, как видно, средние по рынку. Тем не менее, для Apple это большой прогресс, потому что заряжать телефон часами – просто мука.

Пока что нет полноценных тестов, где можно было бы увидеть результаты времени работы новых iPhone. Лично я не жду ничего нового, думаю, что показатели останутся прежними. При активном использовании даже iPhone версии Plus с большой батарейкой придётся заряжать дважды в день. Apple заявляет, что iPhone 8 и iPhone X выдерживают до 12 часов работы в интернете на одной зарядке, для iPhone 8 Plus заявлено до 13 часов работы. Будет ещё и поддержка беспроводной зарядки, но адаптер появится в продаже только в 2018 году, так что не о нём в этот раз.

Зато теперь можно быстрее заряжать телефоны, используя мощный блок питания. И тут работает магия Apple: вам нужно купить блок USB-C и кабель USB-C – Lightning для использования новой функции. Пока что у Apple 3 разных адаптера USB-C, они используются для зарядки MacBook. Самая простой адаптер питания USB-C мощностью 29 Вт стоит $49 (3 590 рублей), потом идёт версия на 61 Вт за $69 (5 490 рублей), самая мощная на 87 Вт стоит $79 (5 790 рублей). Кабель USB-C — Lightning обойдётся ещё в 1 990 рублей, но никто не мешает купить более дешёвый вариант от не такого дорогого производителя.

Вот, что говорит на этот счёт сама Apple.

Адаптер питания USB‑C мощностью 29 Вт позволяет быстро и эффективно заряжать устройство дома, в офисе или в дороге. Адаптер совместим с любыми устройствами, поддерживающими USB-C. Apple рекомендует использовать его для быстрой подзарядки iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Кабель USB-C/Lightning продаётся отдельно.

В описании характеристик кабеля USB-C сказано следующее:

Кроме того, этот кабель можно использовать для зарядки устройств iOS с помощью адаптера питания Apple мощностью 29 Вт, 61 Вт или 87 Вт, а также для быстрой подзарядки iPad Pro, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Так что можете смело использовать мощные аксессуары для ускорения зарядки.

Пока что не понятно, какую именно версию нужно покупать для использования максимально быстрой зарядки, достаточно ли самого простого блока на 29 Вт или нет. Это уже проверим в ходе полевых испытаний, но одно радует уж точно. Быстрая зарядка в iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X наконец появилась. Какой ценой – но это уже другой вопрос.

Источник: 9to5mac

Источник