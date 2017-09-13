Тот факт, что новые устройства будут поддерживать быструю зарядку, заключается в характеристиках для iPhone 8 и iPhone X. Apple утверждает, что новые телефоны смогут зарядить до 50% своего времени автономной работы за 30 минут. Но есть уловка: вам нужно использовать USB-C.

Это потому, что Apple использует USB Power Delivery - одну из различных спецификаций зарядки USB-C - для быстрой зарядки на новых телефонах. Это особенность, которую компания также предложила на своих новейших iPads; как 10,5-дюймовый iPad Pro, так и обновленная 12,9-дюймовая модель поддерживали этот вариант.

Тем не менее, это означает, что быстрая зарядка для iPhone X или iPhone 8 будет стоить дорого, так как Apple не предоставляет какие-либо необходимые аксессуары с самими телефонами.

Итак, чтобы воспользоваться быстрой зарядкой на одном из новых iPhone, вам нужно купить кабель Lightning-USB-C (Apple продает их за 25 долларов) и зарядное устройство USB-C Power Delivery.

Тем не менее, предполагая, что вы готовы сделать инвестиции, быстрая зарядка - отличное дополнение к телефону. Хотя печально, что Apple не предоставляет в комплекте оборудование, которое нужно для дальнейшей работы устройства.