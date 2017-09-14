Потихоньку всплывают новые подробности анонса и в этом посте хочу рассказать про малоизвестные подробности, связанные с новым смартфоном Apple, пойдем по порядку — не стесняйтесь добавлять в комментариях найденные вами секреты.

Нативная поддержка FLAC

На это уже обратили внимание аудиофилы, в списке форматов больше нет WAV и AIFF, зато есть FLAC, что делает ненужным использование сторонних плееров типа Vox. Вот какие форматы заявлены официально: «Поддерживаемые аудиоформаты: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+)». В чем плюс? Владелец iPhone X сможет загрузить свою FLAC-библиотеку, подключить по кабелю хорошие наушники и предаться позитивным вибрациям и аудиоразврату, как говорит Михаил Борзенков. И это, друзья, очень хорошо.

Быстрая зарядка — есть!

Пожалуйста, никто не запрещает взять блок питания новых MacBook и зарядить iPhone X в два раза быстрее, чуть ли не за полчаса; понадобятся блоки питания 29 Вт, 69 Вт или 87 Вт, надо будет еще попробовать блок питания для iPad Pro, 12 Вт.

Если у вас уже есть MacBook или MacBook Pro, то вполне можете втыкать в блок питания ноутбука кабель USB-C-Lightning или пользоваться переходником, чтобы быстро зарядить iPhone X. Да, непросто, но возможно. Быстрой беспроводной зарядки пока нет.

Что в комплекте с iPhone X?

Официальные данные такие: iPhone с iOS 11, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB, документация. И, да, это обычный кабель USB-A, а не USB-C.

Расширенная гарантия для iPhone X будет стоить около $200 (у нас будет около 15000 рублей)

Расширенная гарантия AppleCare+ даст возможность чинить аппарат в течение двух лет и два раза обратиться в сервис в случае каких-то повреждений, нужно уточнять подробней, чего конкретно это касается — падений, затоплений, расстрела из орудий или еще каких бед. В любом случае, расширенная гарантия для дорого смартфона — не такая уж глупая вещь, как может показаться.

Animoji работают только в iPhone X!

Да, если вам после презентации тоже захотелось сделать анимированные эмоджи, то выход один — покупать iPhone X. На других смартфонах Apple функция пока не работает.

Цифровой код никуда не делся!

Многие сейчас разгоняют пожар, мол, если Face ID не сработает, то аппарат превратится в тыкву — вы не забывайте, что в iPhone X, как и в других смартфонах компании, есть привычный цифровой код.

Что означает защита от воды по стандарту IP67?

Это означает, если вкратце, «НЕ ДЕЛАЙ ГЛУПОСТЕЙ!» — если вдруг уронить iPhone X в унитаз, то его можно промыть под водой из под крана, просушить и продолжить пользоваться. Но нырять в океан для съемок точно не стоит.

Ищем другие особенности.

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