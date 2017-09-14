Jaybird добавила в свою линейку две новые пары беспроводных наушников, включая первую в мире пару действительно беспроводных наушников. Сегодня компания объявила о выпуске Jaybird Run earbuds за $ 179 и Freedom 2 за $ 149, каждый из которых поступит в продажу в октябре.

Раньше Jaybird никогда не делал по-настоящему беспроводных наушников, но эта часть рынка наушников растет с тех пор, как в свет вышли Bragi Dash, и только ускорился с добавлением AirPods от Apple.

Наушники Run предлагают четырехчасовое время автономной работы, но только два запасных заряда в чехле для наушников. И Jaybird использует Bluetooth всю дорогу, вместо Near Field Magnetic Induction между наушниками, которые Bragi и другие использовали для обеспечения согласованного аудиосоединения. (AirPods использует только Bluetooth, но им помогает собственный чип W1 от Apple.) И хотя розничная цена ниже, чем у Dash, она выше барьера в $ 159, который Apple установила с AirPods.

Jaybird Run устойчивы к поту и подключаются к приложению компании, что позволяет настраивать их звучания. И у каждого наушника есть кнопка - справа по умолчанию для воспроизведения / паузы, а слева - для Siri или Google Assistant.

Также появятся Freedom 2, которые являются обновлением прошлогодней версии наушников Jaybird Freedom. Эти «беспроводные» наушники по-прежнему прокладывают провод за голову, но подключаются к вашему телефону через Bluetooth и обеспечивают удвоение срока службы батареи предшественника. Они водостойкие, имеют более крупные драйверы, чем Run earbuds для лучшего звука, но все еще гладкие и маленькие.

Они также поставляются с новыми вариантами комфорта, такими как сменные наконечники вкладышей и крылья, а также простой способ затянуть или ослабить общую длину шнура. Это звучит немного странно, но идея, похоже, очень хорошо работает во время короткой демонстрации продукта.