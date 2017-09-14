Четверг, 14 Сентября

Apple снизила цены на iPhone, но повысила на iPad

14.09.2017 21:09 3

Apple снизила цены на iPhone, но повысила на iPad

Мы уже писали в новостях о том, что iPhone разных поколений подешевели в России, Apple немного снизила цены на старые модели для официальной розницы. Это хорошо и приятно, но вместе с тем Apple повысила цены на некоторые планшеты.

Подорожали iPad Pro с экраном 10.5 и 12.9 дюймов с 256 и 512 ГБ памяти, устройства с 256 ГБ стоят на 5000 рублей больше, а с 512 ГБ – на все 7000 рублей. Базовая модель с 64 ГБ памяти не подорожала, не коснулось изменение цен и модель с 9.7-дюймовым экраном.

В официальной российской рознице Apple iPad Pro 10.5 стоит от 46 990 рублей, а Apple iPad Pro 12.9 от 58 990 рублей.

Причиной такого события называют повышение цен на память, Apple решила подстраховаться и не продавать дорогие планшеты себе в убыток. Всё-таки новый 10,5-дюймовый планшет получился очень удачным устройством, а с такой начинкой и 256 ГБ забить легко, особенно если использовать игрушку по всей программе, забив память кино и приложениями.

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