Официальный релиз iOS состоится 19 сентября. Для многих людей новая iOS станет первостепенной радостью, ведь не каждый собирается покупать новый iPhone, а кто-то банально не может себе этого позволить. Переход на новую iOS требует от вас дополнительной подготовки, особенно, если у вас старенькое устройство, и вы давно не проводили ревизию своих данных. Как обезопасить себя и безболезненно обновить свой гаджет? Вот наши рекомендации.

Проверка совместимости

Да, устройства Apple славятся широкой поддержкой обновлений для старых устройств. Это камень в огород Android. Теоретически, даже старые iPhone должны неплохо работать на iOS 11, но, если вы владелец iPhone 6 или iPhone 6 plus, я бы рекомендовал вам не торопиться с обновлением. Оперативной памяти в размере 1 Gb у этих смартфонов уже недостаточно для проворной работы с несколькими приложениями. Поэтому, не бегите, сломя голову, обновлять свои шестёрки, подождите недельку, почитайте форумы и отзывы пользователей. Я раздобуду iPhone 6 и запишу видео о том, как он себя чувствует на iOS 11. Вот список устройств, на которые можно будет поставить iOS 11.

Удалите весь хлам и сохраните важные данные

Зайдите в фотогалерею и удалите ненужные фото и видео. Таких файлов у вас должно быть очень много. Также обратите внимание на приложения, которые хранят в себе какую-либо информацию. Это могут быть файловые менеджеры, видео и аудио проигрыватели. Заранее, при помощи iTunes, выгружайте эти данные на компьютер. C переходом на iOS 11 и 64-х битную систему, многие старые приложения лишатся поддержки и работоспособности, к тому же, мы не знаем как и что будет с приложением iTunes в принципе. Уже сейчас, в новой версии iTunes, убрали возможность записывать рингтоны и доступ к приложениям тоже ограничили.

Проверьте свои приложения на совместимость

Как я уже сказал, с переходом на iOS 11 многие приложения лишатся поддержки, до тех пор, пока разработчики не обновят свои детища под 64-х битную архитектуру. Обновите все приложения на своем смартфоне и посмотрите, поддерживает ли приложение iOS 11. Сейчас, на iOS 10, система выдаёт предупреждающие сообщения о том, совместима ли программа с будущей версией iOS. Заходим в пункт меню «Основные» – «Об этом устройстве» – «Программы» и смотрим список приложений, которые несовместимы с iOS 11.

Сделайте двойной «бэкап» системы

Резервную копию смартфона можно сделать двумя способами: в облако iCloud и через iTunes. Крайне рекомендую сделать обе резервные копии системы, так как проблемы с восстановлением из iCloud уже случались у пользователей не один раз, а iOS 11 это крупное обновление системы, мало ли что у Apple в этот раз может случиться.

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